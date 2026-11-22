Alex Belli si è raccontato a ruota libera a Verissimo. L’attore e fotografo parmense, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 9, ha parlato dell’idea di sposare nuovamente Delia Duran, stavolta in chiesa, ed è anche tornato a commentare, dopo essere stato incalzato da Silvia Toffanin, la cosiddetta “chimica artistica” avuta con Soleil Sorge nel corso del Gf Vip in onda tra il 2021 e il 2022. Spazio anche alla sua ultima esperienza nella Casa più spiata d’Italia e all’opinione sulla sua ex compagna di avventura Marina La Rosa.

Alex Belli ammette: “Con Soleil Sorge siamo andati oltre”

I telespettatori affezionati al Grande Fratello Vip ricorderanno senz’altro la ‘soap opera’ tra Soleil e Alex, il quale coniò la formula “chimica artistica” per definire quel legame speciale. Peccato che già all’epoca facesse coppia con Delia Duran. Non si è mai capito fino in fondo quanto la vicenda vissuta con Soleil fosse spontanea e quanto costruita a tavolino. Ad ascoltare oggi Belli, sembra che ci sia stato davvero un qualcosa di particolare. A rispolverare l’argomento è stata la padrona di casa Toffanin che, con furbizia, gli ha fatto vedere alcuni filmati del Gf Vip di oltre quattro anni fa.

“Era qualcosa che andava al di là dell’amicizia, al di là del voler stare insieme come fidanzati. Era veramente qualcosa di unico”, ha dichiarato l’attore, sottolineando che Delia allora “è stata molto male”. “Ho capito – ha aggiunto – che all’interno di quella bolla, di quel programma, molte volte si ha bisogno di trovare delle anime affini”. Quindi l’ammissione che dimostra la consapevolezza che il ‘gioco’, se così lo si può chiamare, con l’influencer italo-americana gli era sfuggito di mano: “Noi eravamo semplicemente andati oltre”. E oggi? Ha ancora contatti con Soleil? “Io la adoro, siamo diventati amici ed è amica anche di Delia. È stata veramente una magia incredibile”.

Il Grande Fratello Vip 9: “Con Marina La Rosa c’era chimica linguistica”

La chiacchierata si è poi spostata sul Grande Fratello Vip 9. C’è chi ha criticato Belli, tanto per cambiare, per alcuni suoi atteggiamenti teatrali, al limite del recitato. “Ho vissuto tutte le mie sfaccettature, tutti i miei modi, anche un po’ teatrali”, ha commentato l’ex concorrente che ha aggiunto: “Io preparato? Nei reality bisogna cavalcare l’accadimento. Mi sono divertito tantissimo. L’uscita per me è stata un colpo di scena e, come tutti i colpi di scena, a me piacciono“.

All’interno della Casa più spiata d’Italia ha legato di più con Valeria Marini, Marina La Rosa e Andreas Muller, ma non con gli altri. “Avevano poca voglia di imparare, poca voglia di ascoltare”, ha chiosato, ricordando scherzosamente che ad un certo punto ha cominciato a parlare con un palloncino. “Sono dovuto andare a parlare con una palla gonfiata”, ha detto ridendo. Spazio poi al rapporto di ‘odio e amore’ con La Rosa: “C’è questo rapporto di nemici amici che io adoro. Se non ci fosse stata lei, molte delle ore che ho passato lì dentro… C’era una chimica linguistica”.

La paternità e l’idea di sposarsi in chiesa a Venezia

Oggi Belli è un uomo diverso rispetto a quattro anni fa. Pochi mesi fa è diventato papà del piccolo Gabriel, un evento che gli ha cambiato la vita profondamente: “Gabriel, un bambino favoloso, mi tira via tutte le sovrastrutture, le maschere, tutto”. Con Delia ha trovato un ottimo equilibrio ed è innamoratissimo, al punto che vuole sposarla in chiesa. Si tratterebbe del secondo matrimonio dopo le promesse d’amore che i due si sono scambiati nel 2021, con una cerimonia sul lago di Como. Allora c’erano ancora alcune restrizioni per il Covid. Infatti la famiglia della modella, ad eccezione della madre, non poté venire in Italia dal Venezuela. Stavolta sarà diverso.

Al momento non c’è ancora una data precisa. La location invece sì: l’idea dell’attore e della moglie è di sposarsi a Venezia, la città romantica per eccezione. E questa volta alla presenza anche di tutta la famiglia di lei.