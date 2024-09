Alex Belli dice addio a The Social Home: comunicato e motivi

Un vero e proprio tornado ha travolto The Social Home a pochissimo tempo dal suo debutto ufficiale. Il nuovo reality show basato sulla convivenza di personaggi famosi del web tra sfide ed eliminazioni improvvise decise esclusivamente dal pubblico, avrebbe dovuto essere condotto da Alex Belli che però, poche ore fa, ha annunciato a tutti i suoi followers tramite una story su Instagram di essere definitivamente “sceso dalla nave”.

Insomma, Belli ha rinunciato all’incarico, lasciando a dir poco di stucco i suoi fans che non vedevano l’ora di vederlo nei panni del conduttore. Ma quali saranno i motivi dietro la drastica decisione dell’ex gieffino?

Il comunicato di Alex Belli

Come anticipato, Alex Belli ha letteralmente sorpreso tutti i suoi fans annunciando l’uscita di scena dal nuovo reality show dedicato al mondo del web e intitolato “The Social Home”. A dare la comunicazione ufficiale è stato lo stesso ex gieffino che, pubblicando una breve story sul suo profilo Instagram, ha cercato di spiegare i motivi dietro la sua drastica e improvvisa decisione senza scendere nei dettagli.

Solo un paio di mesi fa, Belli aveva annunciato di aver accolto con entusiasmo la proposta di condurre questo nuovo programma. Un incarico che, stando alle sue stesse parole, rappresentava per lui una nuova e “grande sfida”. Quindi, come mai Belli ha deciso di dare forfait proprio ora e a così poco tempo dall’inizio del programma? A quanto pare, dietro la scelta dell’ex gieffino si nascondono delle profonde “divergenze editoriali con la produzione”.

“Comunico che, per ragioni connesse a profonde divergenze editoriali con la produzione Latho S.r.l., non sarò più il conduttore del programma The Social Home. Da questo momento pertanto il mio nome, la mia immagine e la mia professionalità non potranno in alcun modo essere associati né direttamente né indirettamente tanto al programma The Social Home quanto alla produzione Latho S.r.l. Comunico inoltre di aver già dato mandato ai miei legali per la tutela della mia immagine da ogni utilizzo non autorizzato della stessa”.

Questo il breve ma chiaro comunicato divulgato dall’ex gieffino sui suoi profili social. Un brusco annuncio che ha (giustamente) suscitato la curiosità dei fans che, a questo punto, non stanno più nella pelle e vorrebbero sapere che cosa sia successo e, in particolare, che cosa abbia scaturito la decisione di Belli di rinunciare al progetto.

Per il momento l’attore non ha fornito ulteriori dettagli in merito ma in molti sono convinti che tra Belli e la produzione del programma sia successo qualcosa di grave. Un’ipotesi avallata anche dalla decisione dell’ex gieffino di procedere per vie legali, se necessario, al fine di tutelare la sua immagine da eventuali usi non autorizzati della stessa.

Inutile dire che l’annuncio di Belli ha gettato ombre sul suo futuro professionale che, a quanto pare, dovrà essere riorganizzato da capo.