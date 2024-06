Alex Belli condurrà un reality: i dettagli, in gara due ex Temptation

Alex Belli si lancia nel ruolo di presentatore. Dopo aver fatto partecipato in qualità di concorrente a vari reality e talent show, ora tenta la via della conduzione. L’attore e modello parmense è infatti stato scelto per guidare il programma The Social Home, reality che andrà in onda esclusivamente sul web. A dare l’annuncio è stata la produzione della trasmissione che ha inoltre reso noto che il cast sarà composto da 16 concorrenti. Stessa formula del GF, verranno mixati vip e nip: metà dei personaggi saranno volti noti al pubblico, gli altri invece saranno pescati tra la gente comune.

Tra i volti popolari si sa già che figureranno due ragazzi familiari agli utenti affezionati a Temptation Island. Di chi si sta parlando? Di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che sono stati tra i protagonisti dell’edizione 2023 del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Come già fatto a Temptation, anche in The Social Home gareggeranno in coppia, come unico concorrente.

Tornando alla conduzione di Alex Belli, il programma, tramite un comunicato, ha spiegato perché ha deciso di affidare il timone della trasmissione al fotografo:

“Alex Belli, con la sua esperienza e il suo carisma, è la scelta ideale per guidare questo progetto ambizioso già carico di aspettative. L’attore di Parma ha accolto con entusiasmo l’opportunità di essere il volto di The Social Home, vedendo in questa nuova avventura una sfida nuova ed entusiasmante che gli permetterà di esplorare nuove dinamiche nel mondo dell’intrattenimento”.

Dunque il compagno di Delia Duran, dopo essersi trovato svariate volte dall’altra parte della barricata, ossia a fare il concorrente, adesso vestirà i panni del conduttore. Tra le sue esperienze in gara nei reality e nei talent, si ricordano quelle a Ballando con le stelle 8, L’isola dei famosi 10, Temptation Island Vip 2, Grande Fratello Vip 6, Tale e quale show Ciao Darwin.

The Social Home, come funziona il programma

In che cosa consiste The Social Home? Il reality avrò come filo conduttore il tema della scienza. I concorrenti verranno divisi in due squadre che si dovranno sfidare sia in test fisici sia in test mentali. A scegliere chi mandare a casa e chi invece far rimanere nella trasmissione sarà il pubblico, che potrà interagire ed esprimere la propria preferenza da casa. Durante il percorso, i concorrenti si dovranno calare in un contesto in cui alleanze e tradimenti non mancheranno. Per quel che riguarda la location, non è ancora stato reso noto il luogo dove si svolgeranno le riprese.