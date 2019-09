Alex Belli, l’amore per Delia Duran e i rapporti attuali con Mila Suarez

Alex Belli e i rapporti attuali con Mila Suarez: intanto l’attore sbarca a Temptation Island Vip al fianco di Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran, che sono sbarcati a Temptation Island Vip a reality in corso, vivono una love story da circa un anno. Galeotto fu il set di Furore 2, luogo in cui si sono conosciuti e in cui è scattata la prima scintilla. All’epoca, però, l’attore era fidanzato con la modella Mila Suarez. La relazione naufragò in fretta tra mille polemiche. Ed è qui che casca l’asino perché Mila sostiene di essere stata tradita da Belli, mentre lui afferma che prima ha concluso il rapporto con lei e poi ha cominciato a frequentare la Duran. Dopo vari attacchi, anche televisivi, tra i due sembrava essere tornato il sereno. Tuttavia si è trattato di una calma apparente, poiché di recente la Suarez è tornata a tuonare contro l’ex compagno.

Alex e Delia, Mila torna a pungere

“Alex e Delia prima di partire per Temptation Island Vip avrebbero dovuto ringraziarmi con duecento rose rosse”, ha dichiarato Mila in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo affermando che l’attore e la venezuelana hanno acquisito maggiore visibilità grazie a lei. Il riferimento è stato alla sua partecipazione al Grande Fratello 16, programma che l’ha vista scontrarsi in diretta televisiva proprio con il suo ex fidanzato. “Quando mi trovavo nella casa del Grande Fratello – ha proseguito Mila – loro (Belli e la Duran, ndr) sono entrati per confrontarsi con me. Il tutto fatto solo per visibilità. A mio avviso non era necessario farlo in televisione”. La Suarez si è detta sicura che l’intervento durante il GF della coppia sia stato fatto solo per ottenere più popolarità.

“Secondo me stanno insieme per interesse e per fare affari, non credo si tratti d’amore”

Durante l’intervista al settimanale Nuovo, Mila ha anche avuto un consiglio ‘piccato’ per Delia: “Lei è convinta di aver fatto jackpot con lui, ma si ricrederà molto presto”. Inoltre ha insinuato che l’ex compagno e la venezuelana stiano insieme per finta: “La maggior parte dei loro lavori sono autoscatti. Sono troppo concentrati su di loro” . Infine ha chiosato: “Secondo me stanno insieme per interesse e per fare affari, non credo si tratti d’amore”.