Alex Belli: “Da Barbara d’Urso controvoglia”. L’ira del marito di Eva Henger

Alex Belli è sempre più confuso: nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai un continuo piroettare da un fronte all’altro su svariati temi. L’ultima uscita finita sotto la lente di ingrandimento e al centro di feroci polemiche è quella che ha tirato di mezzo Barbara d’Urso, conduttrice che l’attore parmense conosce molto bene avendo partecipato ai suoi talk in svariate occasioni. Ora si scopre che Alex sarebbe andato nei programmi ‘d’ursiani’ controvoglia (qualcuno lo ha per caso obbligato?). Ad affermarlo è stato lui stesso, che continua a urlare ai quattro venti che non aveva alcuna intenzione di ritrovarsi nella situazione in cui è capitato con la moglie Delia Duran, la quale continua a fare il diavolo a quattro fuori dal reality.

“Mi incastrano ogni volta. All’Isola mi hanno incastrato su sta roba, ovunque. Per me è una maledizione questa. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma esce sta roba qua”. Questo lo sfogo di Belli, che nutre la convinzione (oppure fa finta di nutrirla? chissà…) che il gossip lo bracchi nonostante lui non voglia averci a che fare. La tesi è alquanto bizzarra perché, a onor del vero, agli esperti della cronaca rosa pare che l’attore non sia proprio così allergico alla ricerca di copertine e spazi in tv.

Fatto sta che Belli sostiene il contrario, non smettendo di sentirsi una vittima del chiacchiericcio. Ragionando su tale questione ha pure tirato in ballo le sue ospitate da Barbara d’Urso.

“Andavo da Barbara D’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi studi? A mala voglia! Sì, perché non me ne fregava un ca…o di parlare di quella roba lì. Giuro non mi andava di parlare di quello”.

Le esternazioni di Belli sono subito rimbalzate sui social. E, tanto per cambiare, c’è stata una pioggia di critiche. Tantissimi coloro che credono che l’attore, per dirla con un’espressione che ben rende il clima respirato sulle piattaforme web, ‘stia spuntando nel piatto in cui ha mangiato’.

Anche uno degli ex opinionisti di Barbara d’Urso si è scagliato contro il gieffino vip. Trattasi di Biagio D’Anelli, che ha scritto un post di fuoco su Instagram contro l’attore. Tra coloro che hanno commentato è spuntato il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, il quale ha rincarato la dose rispetto al già duro intervento di D’Anelli: “Sai che non mi esprimo mai, ma questa volta non posso esimermi davvero di mandarlo a fanc…..lo”.

Per il momento, chi non ha commentato la vicenda, è stata Barbara d’Urso, che solitamente, su tali questioni, preferisce sempre il silenzio.