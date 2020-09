Alessio Viola sta ancora male: ecco chi lo sostituirà a Ogni Mattina

Cambio di conduzione nel programma ‘Ogni Mattina‘, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 e targato Tv8. Nelle prossime due settimane, infatti, al timone dell’infotainment non ci sarà il conduttore Alessio Viola, bensì due colleghi giornalisti di rete. A causa di un incidente in motorino (fortunatamente non grave), il conduttore è stato costretto al riposo forzato. A lui è stata, infatti, diagnosticata la frattura del setto nasale. La produzione del morning show è corsa ai ripari, dando l’incombenza della conduzione inizialmente a Davide Camicioli (giornalista Sky e presentatore del programma sportivo di Tv8). Da lunedì 28 settembre, invece, si avrà una sorta di staffetta tra altri due volti noti della rete. A sostituire Viola ci penserà prima Monica Peruzzi (già alla conduzione del Tg8), fino a venerdì 2 ottobre. Successivamente a prendere la staffetta della conduzione ci penserà il giornalista Daniele Piervincenzi, che per cinque giorni dismetterà i panni dell’inviato per affiancare Adriana Volpe.

Chi è Alessio Viola

Classe 1975, Alessio Viola è cresciuto inizialmente con il desiderio di fare l’attore. Un sogno che cambia radicalmente quando frequenta il liceo, dove in lui prende sempre più piede il desiderio di fare il giornalista. Tra le passioni del giornalista oltre al cinema e al teatro, anche quelle per la politica, la tv, la satira e la comunicazione. Alessio ha lavorato nelle redazioni delle più importanti riviste italiane, come Gente, Panorama e Tv, Sorrisi e Canzoni. Nel 2005 arriva invece il suo debutto in tv. Dopo la conduzione di Sky Tg24, Venti20 e Ogni Mattina. Quest’ultimo programma è in co-conduzione con la presentatrice ed ex gieffina Adriana Volpe.

Adriana Volpe: il gossip continua

Non accennano a placarsi i rumors sull’ex protagonista del Grande Fratello Vip. Sulla rivista di gossip ‘Chi’ sono state pubblicate delle immagini che ritraggono la conduttrice insieme al marito Roberto Parli per le vie del capoluogo lombardo. I due sembrerebbero discutere animatamente. La coppia vive in città diverse. Lei a Milano, mentre l’imprenditore si divide tra il Principato di Monaco e Lugano. Stando a quanto si apprende dal tabloid diretto da Alfonso Signorini, i due erano insieme per accompagnare la figlia a scuola.