Alessio Viola deve temporaneamente abbandonare la conduzione in tandem con Adriana Volpe del programma Ogni Mattina, in onda quotidianamente su Tv8. Il motivo dell’abbandono momentaneo è da ricondurre a un incidente stradale in motorino in cui Viola è rimasto coinvolto nelle scorse ore. A renderlo noto è TvBlog che tranquillizza tutti sulle condizioni di salute del giornalista, facendo sapere che non ha riportato gravi danni. Tuttavia una frattura al setto nasale lo costringerà a stare lontano dal video per qualche giorno. Così, ad affiancare la conduttrice trentina reduce dal Grande Fratello Vip 4 subentrerà un sostituto, vale a dire Davide Camicioli, uno dei mezzibusti di Sky Sport 24.

Alessio Viola vittima di un incidente in motorino: a Ogni Mattina al fianco di Adriana Volpe arriva Camicioli

Sempre secondo quanto riferito da TvBlog, Alessio Viola dovrebbe essere assente dal programma per tutta la prossima settimana, che va da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre. Resta da capire come Adriana Volpe e il sostituto Camicioli si equilibreranno. Visto che Ogni Mattina è nato poche settimane fa e ha avuto proprio nella presentatrice ex I Fatti Vostri uno dei suoi perni, è probabile che quest’ultima avrà più spazio nell’orchestrare la trasmissione. A proposito della Volpe, di recente sono tornate a farsi tambureggianti le voci sulla sua chiacchieratissima vita privata. Da mesi si mormora di una presunta crisi matrimoniale che avrebbe investito lei e il marito Roberto Parli. La coppia, già durante l’avventura di Adriana al Grande Fratello Vip 4, aveva mostrato dei segni di ‘insofferenza’ che sembrano essersi protratti oltre il reality.

Volpe e Roberto, la lite paparazzata da Chi

Nell’ultimo numero in edicola, il magazine Chi ha pubblicato delle foto che hanno immortalato Adriana e Roberto discutere animatamente per le vie di Milano. I due, che attualmente vivono in due città differenti (lei a Milano, lui tra Monte Carlo e Lugano), si sono incontrati nel capoluogo lombardo per accompagnare la figlia a scuola. Quando si sono visti, però, qualcosa è andato storto ed è scattato un diverbio. Al momento non è chiaro se la coppia sia ancora effettivamente assieme oppure no.