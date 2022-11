Alessio Sakara, conduttore di Tu Si Que Vales, intervistato da Novella 2000 si è raccontato a tutto tondo. Ha parlato del rapporto con i colleghi Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni e dei giudici del programma. Ha raccontato anche diverse cose di Sè, mentre l’unica cosa di cui non ha voluto parlare è stata la relazione sentimentale che da anni condivide con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi.

L’atleta ha detto di stimare molto i suoi colleghi conduttori: Martin per la sua solarità e Belen per la sua simpatia. Non è una che sta sulle sue, ha chiarito Sakara che ha aggiunto che a differenza di quello che può sembrare è alla mano. “Belen è simpaticissima e, a differenza dell’impressione che potrebbe dare a chi non la conosce, non sta sulle sue, anzi è espansiva e affabile”, ha rimarcato il combattente. E a proposito dei pregiudizi che accompagnano la Rodriguez da anni, ha precisato:

“In gioventù sono stato giudicato da chi non sapeva nulla si me, quindi mi sono ripromesso di non affibbiare etichette. Mi faccio l’dea su qualcuno dopo averci avuto a che fare. Diversa gente, basandosi su barba, tatuaggi e muscoli mi tacciava di poca serietà. Essere superficiale è un errore in cui non cado facilmente, avendo imparato a mie spese quanto possa fare male”.

Parlando dei giudici ha detto di apprezzare la “genuinità” di Gerry Scotti, che lo porta ad essere visto come lo zio di tutti. Teo Mammucari lo ha definito un “grande esponente della comicità romana, dura ma che sa stemperare”. Rudi Zerbi “vuole fare il cattivo ma è facilmente capibile la sua bonarietà“. Sabrina Ferilli lo fa “piegare dalle risate con il suo umorismo. Su Maria De Filippi ha detto che “è una psicologa mancata, con il dono di scavare nell’animo umano”.

Solo di una cosa non ha voluto parlare, cioè della sua storia d’amore con Raffaella Mennoia, autrice di diversi programmi della Moglie di Maurizio Costanzo. Alla domanda su come procede la relazione ha semplicemente risposto: “Benone” aggiungendo che non ama parlare del loro rapporto perché ci sono cose che non andrebbero condivise: “Farlo equivarrebbe un po’ a violarne il valore”.

Sakara è sempre stato molto riservato e non si sa molto della sua vita privata. Prima della Mennoia è stato sposato con una donna di nome Adele dalla quale ha avuto due figli: Marcus e Leonidas. Il matrimonio è durato sei anni, dal 2012 al 2018. Poco dopo nella sua vita è arrivata l’autrice di Uomini e Donne.

Infine Sakara si è descritto come una persona per nulla bacchettona. Ha raccontato che conduce una vita normale e che gli capita, come a tutti, di uscire certe sere e a volte di fare le ore piccole. “Anche le cinque di mattina, ma è un’eccezione”, ha spiegato. A volte si lascia andare anche a qualche sano eccesso, ma senza mai esagerare e stando attento a condurre una vita equilibrata: “Il mio mezzo chilo di gelato due volte a settimana, non me lo toglie nessuno“.