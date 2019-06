Alessio La Padula, incidente per il ballerino di Amici: il messaggio e le reazioni

Amici, Alessio La Padula ha fatto un incidente: l’annuncio del ballerino

Alessio La Padula ha fatto un incidente e ha destato preoccupazione in tutti i suoi follower e non solo sin da quando lo ha comunicato su Instagram una ventina di ore fa. Ricordiamo che Alessio è un ex ballerino di Amici che fu molto apprezzato nella sua edizione, la quindicesima, alla quale prese parte quando aveva soli 19 anni. Grande temperamento, molta autostima e soprattutto tantissima tenacia e voglia di fare, Alessio aveva conquistato subito i professori che non gli avevano mai dato problemi prima del Serale e anche durante la fase finale della trasmissione; fu un vero peccato vederlo battuto dall’altrettanto bravo Alessio Gaudino sebbene ebbe in seguito la possibilità di partecipare a uno stage estivo di ben tre settimane presso la Parson Dance di New York. Oggi abbiamo appreso questa brutta notizia che per fortuna ha però un lieto fine.

Come sta Alessio La Padula? “Nulla di estremamente grave, riprenderò la mia routine quotidiana”

A parlare dell’incidente è stato proprio lui sui suoi principali social network: “Ragazzi – queste le sue parole sia su Facebook sia su Instagram –, voglio rassicurare tutti voi che, in queste 48 ore, mi siete stati vicini con un interessamento carico di affetto che mi ha riempito il cuore sul serio! Ho avuto un incidente in moto, nulla di estremamente grave, un’équipe medica mi ha rimesso subito in forma con un operazione andata alla grande.

Tra qualche giorno riprenderò la mia routine quotidiana ed artistica con enorme determinazione. Un bacio a tutti”. Niente di grave insomma, e questo nonostante il ballerino sia apparso su Instagram con un braccio ingessato e su di un letto d’ospedale.

La reazione del cast di Amici di Maria De Filippi

Come potete ben vedere dai commenti al post, Alessio ha ricevuto moltissimi messaggi di incoraggiamento da parte dei membri del cast di Amici di Maria De Filippi, non solo da parte dei ballerini (ad esempio da Andreas Muller che recentemente ha fatto parlare di sé per una polemica che sembra essersi placata) ma anche da Elisa Toffoli che – come forse ricorderete – era una delle due direttrici artistiche di quella edizione. Alessio sembra essersi rimesso nonostante abbia lo sguardo segnato, e di questo siamo davvero contenti, visto che quest’incidente avrebbe potuto compromettere sia la sua salute sia la sua carriera nel mondo della danza. Non ci resta che fargli tanti auguri per una pronta guarigione!