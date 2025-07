Alessio e Sonia M., vita dopo Temptation Island: l’indizio in un video

La coppia composta da Alessio e Sonia M. è stata una delle più chiacchierate di quest’ultima edizione di Temptation Island. Nella puntata andata in onda giovedì scorso su Canale 5, i due fidanzati hanno avuto il falò di confronto al termine del quale hanno deciso di abbandonare il programma da separati. A prendere la decisione è stato nello specifico il ragazzo, il quale ha preferito andarsene da solo con la promessa di iniziare a lavorare su sé stesso. A distanza di un mese, però, le cose tra loro potrebbero essere cambiate. Sul web è difatti spuntato un video che lascia trapelare un indizio su come stia proseguendo la loro vita al di fuori del reality show. Inoltre sono state pubblicate alcune indiscrezioni su di loro che sembrerebbero confermare quanto si vede nel filmato.

Sebbene Alessio non abbia risposto chiaramente di essere tornato insieme a Sonia, ha lasciato pensare che le cose tra di loro potrebbero essersi risolte. Queste le sue parole nello specifico: “Nella vita si può sempre sistemare tutto. Poi l’importante è che vi sto simpatico”. La sua affermazione, quindi, lascerebbe ben sperare. Inoltre negli ultimi giorni sui social sono state pubblicate anche alcune indiscrezioni sulla coppia.

Stando ad una segnalazione nello specifico, i due potrebbero essere davvero tornati insieme. Un utente che vive nella loro zona ha difatti fatto sapere che Alessio e Sonia sarebbero tornati a vivere insieme. Tuttavia per il momento si tratta di un semplice rumor. Non ci sono difatti notizie ufficiali da parte dei due diretti interessati che potrebbero smentire o confermare le voci.