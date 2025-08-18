Alessio e Sonia M. boom post Temptation Island: matrimonio vicino? Il passo

Arriva un’altra svolta, a quanto pare, nella relazione di Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Noti per la loro partecipazione a Temptation Island 2025, starebbero pensando di compiere un passo importante. Ebbene, in queste ore, una segnalazione parla di matrimonio. Lui pare si stia impegnando a raggiungere questo obiettivo, anche dal punto di vista religioso. A raccogliere e condividere questa nuova indiscrezione è Deianira Marzano.

Un utente ha scritto questo all’esperta di gossip su Instagram: “Te la do io una notiziona su di loro. Lui sta prendendo la Cresima perché si devono sposare!”. Sembra, dunque, che Alessio abbia davvero intenzioni serie con Sonia e che stia cercando di portare a termine ciò che aveva iniziato in passato. Infatti, loro stessi hanno raccontato, durante l’esperienza vissuta nel reality show delle tentazioni dell’estate di Canale 5, che la proposta di matrimonio già c’è stata.

Alessio ha già chiesto a Sonia di diventare sua moglie, con una bella proposta. Da allora, però, non c’è mai stata l’opportunità di organizzare questo matrimonio. Ed ecco che ora la coppia protagonista di Temptation Island 2025 pare stia mettendo a posto tutti i pezzi per arrivare alle nozze. Alessio e Sonia M. hanno, sin dalla prima puntata, regalato grandi colpi di scena e anche delle svolte che non erano mai avvenute prima all’interno del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Come si poteva immaginare, dopo questo particolare percorso, si continua a parlare di loro. Proprio in questi giorni, è uscito fuori che entrambi si sarebbero cancellati dall’ordine degli avvocati. A svelare questa inaspettata svolta è stato il settimanale Oggi. Fuori lo studio di Loparco sarebbe anche scomparsa la targa. Dunque, sembra proprio che i due avvocati abbiano intenzione di dedicarsi totalmente al mondo dello spettacolo, lasciando andare la loro vecchia vita.

Bisognerà capire se effettivamente avranno queste grandi possibilità di entrare a far parte di questo settore, cosa non semplice. Intanto, i genitori di Alessio sono alquanto preoccupati. Raggiunti dal settimanale Oggi, hanno raccontato che ormai da sette mesi non hanno notizie del figlio, il quale non risponderebbe ai loro tentativi di contatto, tramite telefonate e messaggi. I due genitori hanno implorato Alessio di non farli soffrire più e di far sapere loro semplicemente se è felice e se sta bene.