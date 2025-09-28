Alessio e Sonia a Verissimo, Toffanin non guarda lui: così lo ha deriso in tv

Sonia Mattalia e Alessio Loparco, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono stati ospiti a Verissimo. I due avvocati, dopo le turbolenze vissute nel reality show condotto da Filippo Bisciglia, hanno ricucito i rapporti e oggi sono tornati a fare coppia. Lei ha deciso di dare una seconda chance al fidanzato che ha chiesto scusa, ammettendo di aver commesso molti errori. Silvia Toffanin, nel corso dell’intervista, ha sbertucciato Loparco. A un certo punto ha detto addirittura di non riuscire a guardarlo in faccia.

Alessio Loparco di Temptation Island deriso da Silvia Toffanin a Verissimo

“Sono profondamente pentito. Sono stato un animale nei suoi confronti. Le ho cagionato un dolore gratuito che non si merita”, ha dichiarato Alessio. Con Sonia ha un legame sentimentale da 8 anni. Si sono conosciuti dopo che lei ha messo fine al suo matrimonio. “Ho scoperto tradimenti e inganni, il mio ex marito non era la persona che credevo. Poi ho incontrato Alessio, a distanza di più di due anni dal divorzio”, ha ricordato la donna.

“Abbiamo ripreso la vita normale dopo Temptation. Lui sta andando bene, ma è sotto esame. Mi sta dimostrando di essere cambiato”, ha raccontato Sonia. Nel frattempo Loparco non ha smesso di fare alcune espressioni facciali bizzarre. “Non riesco a guardarti perché mi viene da ridere”, ha spiegato Toffanin. “Il fatto è che ti atteggi”, ha aggiunto la conduttrice. Alessio non si è risentito della presa per i fondelli. Sonia è andata in suo soccorso: “Fa parte del suo istrionismo… Lui poi è molto sensibile e fragile, l’essere un po’ arrogantello è una forma di protezione”.

L’avvocata è poi tornata a parlare della crisi sentimentale con il compagno: “Se ho avuto il sospetto che lui stesse con me per interesse? Io non ho bisogno affettivamente di riempire dei vuoti, so stare da sola. Se capisco di essere sfruttata me ne vado”. “Tu lo giustifiche sempre”, la stoccata di Toffanin “No, io lo comprendo – la controreplica di Sonia -. Do la seconda chance e se vedo che non c’è cambiamento per me è finita. Io non ho dimenticato, né perdonato ciò che è successo a Temptation. Ho voluto comprendere. Ho capito che lui era in crisi e gli sono andata incontro”.

Nel corso della chiacchierata è poi stato ricordato uno sfondone di Loparco a Temptation, in particolare quando si avventurò in un discorso strambo sulla gratitudine. L’avvocato ha sostenuto di essere stato frainteso, Toffanin l’ha ‘infilzato’ di nuovo: “Ma tutta l’Italia non l’ha capito, siamo tutti tonti?” “Capisco che mi sono espresso male”, ha ammesso Alessio.

Sonia Mattalia contro i genitori del compagno

Infine spazio al tema dei rapporti non semplici tra Loparco e i suoi genitori. “Non sento i miei genitori da 7 mesi? Non è vero, solo che alcune cose hanno una radice più profonda. Io con loro non ho il rapporto che vorrei. Nel tempo non ho percepito la loro vicinanza e il loro affetto”, ha spiegato il legale.

“Io ho trovato un muro nei suoi genitori – ha aggiunto Sonia -. Loro non sono mai venuti a casa nostra, sua mamma non sa l’indirizzo di casa nostra. Quando è morto mio padre non si sono mai interessati, mi sono ammalata e non c’è stata mai una telefonata”.