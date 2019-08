Alessio Bruno, la fidanzata si confessa: periodo difficile, come sta

Eleonora D’Alessandro si confessa sul delicato periodo che sta passando dopo l’arresto del fidanzato Alessio Bruno: come sta

Eleonora D’Alessandro, fidanzata di Alessio Bruno, è tornata a parlare del delicato momento che sta attraversando. Pochi giorni l’ex concorrente di Temptation Island è stato arrestato perché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. La notizia ha presto fatto il giro del web e in molti si sono chiesti se la modella sarebbe rimasta al fianco di Alessio. La risposta è sì, come lei stessa ha dichiarato a più riprese dopo l’accaduto. Nonostante il periodo non sia dei più facili Eleonora non vuole abbandonate il compagno e nelle scorse ore ha confidato in che modo sta vivendo la situazione.

Eleonora: il messaggio a tutte le donne che stanno attraversando la sua stessa situazione

Eleonora, attraverso una Stories Instagram, ha fatto sapere di aver ricevuto molti messaggi di donne che stanno vivendo la sua stessa situazione e ha cercato di infonderle forza. “Auguro di avere la serenità di accettare le cose che non possono cambiare ed il coraggio di riuscire ad andare avanti con il sorriso di chi ce la mette tutta per superare i problemi della vita al meglio” riflette la D’Alessandro che aggiunge: “Tutto questo lo auguro anche a me stessa perché io continui a farlo fino a quando il mio amore non avrà la possibilità di starmi di nuovo accanto in quel modo così vero e puro, proprio come ha sempre fatto da quando senza nemmeno rendersene conto, ha iniziato a dar luce alla mia vita”.

La furibonda lite tra Eleonora e la coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Alessio Bruno attualmente non si trova in carcere ma agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi, sulla questione, Eleonora ha avuto una furibonda lite con Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Il tutto è stato innescato da un’intervista del personal trainer romano in cui si leggeva che Bruno era in prigione. Tra la D’Alessandro e la coppia formata da Lenticchio e la schermitrice sono volate parole molto pesanti, fatte di accuse e insulti.