Alessio Bruno attacca Lorella Boccia dopo l’intervista a Valeria Bigella

Valeria Bigella intervista a Rivelo: l’ex fidanzato Alessio Bruno contro Lorella Boccia

Ancora una volte le interviste di Lorella Boccia a Rivelo lasciano il segno. L’ospitata di Valeria Bigella, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, non ha lasciato indifferente l’ex fidanzato Alessio Bruno. Il ragazzo, che al momento si trova agli arresti domiciliari in seguito all’arresto della scorsa estate per spaccio di cocaina, ha seguito tutta la puntata in onda su Real Time giovedì 27 febbraio. E non ha potuto fare a meno di attaccare la padrona di casa per il modo in cui ha parlato della sua delicata situazione. Alessio, che oggi è felicemente fidanzato con la modella e presentatrice Eleonora D’Alessandro, ha punzecchiato la moglie di Nicolò Presta su Instagram, dove ha pubblicato alcune stories di fuoco.

Cosa ha detto Alessio Bruno contro Lorella Boccia dopo Rivelo

“Le ca….e dette in questa trasmissione sono tante, ma non ho piacere di smentire nulla. Voglio un gran bene a Valeria e il motivo per cui io non stia qui a puntualizzare e a correggere alcune cose è semplicemente perché penso che non lo abbia fatto con la malizia di colpirmi ma semplicemente perché era a disagio in questa situazione. Ci sarebbero state cose da evitare o da dire in maniera corretta ma ognuno, alla propria intervista, dice quello che vuole”, ha premesso Alessio Bruno su Instagram. Subito dopo il 31enne si è scagliato contro Lorella Boccia: “Dovrebbe documentarsi meglio perché io quello che ho fatto non l’ho fatto di certo per mantenere un tenore di vita alto alla mia compagna. Non capisco come potete permettervi di dire una cosa del genere”.

Le altre dichiarazioni di Alessio Bruno dopo la puntata di Rivelo

“Mi sono sempre preso la piena responsabilità di quello che ho fatto. Sto pagando una pena esagerata e lo sto facendo a testa alta. Vicino a me ho una donna che nonostante i nostri momenti quasi invivibili dovuti a questa situazione mi sta vicino, soffre e stringe i denti insieme a me. Per noi e per l’amore che proviamo. Non accetto che si dica una cosa del genere. Quindi vi prego di leggere meglio gli atti e di non permettervi di dire in prima serata una ca….a del genere”, ha aggiunto Alessio Bruno. “Tutto questo non è accaduto né per colpa delle cattive amicizie né perché qualcuno mi abbia obbligato e né tanto meno per dover mantenere la mia compagna. Quello che ho fatto, l’ho fatto solo per il mio ego e adesso pago“, ha concluso.

Nessuna replica da parte di Valeria Bigella e Lorella Boccia

Al momento né Valeria Bigella né Lorella Boccia hanno replicato alle parole di Alessio Bruno. La prima, tra l’altro, si trova alle Maldive, dove sta realizzando alcuni shooting fotografici per la sua nuova linea di costumi da bagno. L’intervista a Rivelo è stata registrata qualche mese fa e non sono mancati i colpi di scena: Valeria ha infatti rivelato di aver avuto un aborto spontaneo. Qualche anno fa la Bigella ha perso un figlio proprio da Alessio Bruno, che ha amato per ben sei anni. Oggi i due sono in ottimi rapporti e sono tornati a sentirsi dopo quanto accaduto all’ex protagonista di Temptation Island.

La situazione di Alessio Bruno dopo l’arresto dello scorso luglio

Qualche tempo fa Alessio Bruno ha chiarito via social network la sua situazione giudiziaria in seguito all’arresto avvenuto lo scorso luglio per via della cocaina trovata nella sua abitazione e nella sua auto. “Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di due anni e otto mesi che sto scontando agli arresti domiciliari. La fortuna di essere incensurato ha fatto sì che mi abbiano dato l’opportunità di aver ottenuto i lavorati (esco solo per andare a lavoro). Sto vivendo una situazione veramente difficile”, ha ammesso.