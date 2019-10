Alessio Boni presto padre: la compagna Nina Verdelli aspetta un bambino

Alessio Boni diventerà presto padre. La compagna, Nina Verdelli, è incinta. Ecco quando nascerà il bambino

Una lieta novella arriva direttamente dal settimanale Oggi e riguarda uno degli attori italiani più amati dal pubblico nostrano. Si tratta di Alessio Boni che durante un’intervista esclusiva ha annunciato che presto diventerà padre. La sua compagna, la giornalista Nina Verdelli, è incinta. Questo, per l’attore protagonista de La strada di casa, è un sogno che si avvera. Lui stesso ha rivelato che ha da sempre avuto il desiderio di avere un bambino. E finalmente arriverà! Alessio in realtà ha fatto intendere di essere anche un pochino scaramantico perché, negli anni, aveva smesso di rivelarlo alla stampa proprio per paura di restare per sempre a mani vuote.

Alessio Boni, quando nascerà la creatura? Agli inizi del 2020

Alessio Boni e la sua Nina Verdelli sono legati da ben 4 anni. Quindi questa gravidanza, che pare loro cercassero da un po’, è arrivata proprio nel momento giusto. La nascita del bambino è prevista, ovviamente, per l’anno nuovo. A dichiararlo è stato lo stesso attore, oggi 53enne: “Sarà a marzo, è arrivato a sorpresa. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”. L’artista di Sarnico, che vanta una corposa carriera anche in campo teatrale, sembra non abbia intenzione di sposare la sua compagna. Come riporta Fanpage, sembra che entrambi non sentano la necessità di scambiarsi il famoso ‘si, lo voglio’.

La strada di casa, con Alessio Boni, tornerà con una terza stagione?

Alcuni giorni fa, la celebre fiction La strada di casa 2, dove Alessio Boni ha vestito i panni del protagonista, è terminata. Questa serie televisiva è piaciuta davvero molto agli italiani che si domandano se ne arriverà una nuova stagione. Per ora purtroppo a riguardo non è trapelata nessuna notizia. Ma chissà, magari in futuro, avremo buone nuove. Del resto, mai dire mai.