Alessio Boni a La vita in diretta racconta la sua quarantena insieme a Nina Verdelli e al figlio

Alessio Boni è pazzo d’amore. La vita dell’attore è cambiata da circa due mesi, da quando è arrivato il piccolo Lorenzo, frutto dell’amore con la giornalista Nina Verdelli. In collegamento con La vita in diretta Alessio non è riuscito a nascondere gioia ed entusiasmo: due sentimenti che stanno rendendo più leggera la sua quarantena. Boni è provato dall’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e tutto il mondo ma allo stesso tempo si sente fortunato perché può fare il papà a tempo pieno. Nessun copione da studiare, nessuna scena da girare: oggi le giornate del 53enne sono tutte scandite dal ritmo del primogenito, nato lo scorso 22 marzo.

Alessio Boni al settimo cielo dopo la nascita del piccolo Lorenzo

“Sto h24 con mio figlio. Ho imparato tutte le tipologie di pianto, ne ha almeno 5,6. Quando vedo il piccolo per me è un momento di eternità. È una grande gioia anche se mi dispiace per tutto il resto. In questo periodo c’è per me un microcosmo a sé stante”, ha confidato Alessio Boni a La vita in diretta. L’attore ha parlato di questa nuova fase della sua vita con grande entusiasmo ed emozione, colpendo molto la padrona di casa Lorella Cuccarini. “È una cosa impressionante. Non pensavo potesse esistere una forma così potente d’amore. Un amore che cresce giorno dopo giorno”, ha aggiunto.

Alessio Boni finalmente papà: niente matrimonio con Nina

Nonostante l’arrivo di Lorenzo, per il momento Alessio Boni non è intenzionato a sposare Nina Verdelli, 34enne con la quale fa coppia fissa da tempo. “Matrimonio? Io non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo. È talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Ma se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei”, ha ammesso di recente.