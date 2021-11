Alessio Boni al settimo cielo: è nato il secondo figlio dell’attore

Alessio Boni ha allargato la famiglia insieme alla compagna Nina Verdelli. Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 novembre è nato il secondo figlio della coppia, al quale è stato dato il nome di Riccardo. L’attore e la giornalista sono già genitori di Lorenzo, arrivato nella primavera 2020, in piena emergenza Coronavirus. A distanza di un anno e mezzo Boni e la Verdelli hanno scelto di avere un secondo bambino.

Nina Verdelli ha condiviso su Instagram uno scatto in bianco e nero del secondogenito. Riccardo è un nome molto usato in Italia, soprattutto negli ultimi anni. Ha origine germanica e significa “potente” ma anche “valoroso” e “audace”. Secondo le statistiche è uno dei nomi più utilizzati dai genitori italiani nel 2020 e nel 2021 insieme a Leonardo, Tommaso, Alessandro, Gabriele ed Edoardo.

Nonostante l’arrivo del secondo figlio Alessio Boni e Nina Verdelli – felicemente insieme dal 2015 – non hanno alcuna intenzione di sposarsi. I due si accontentano della convivenza e della loro famiglia, più unita e affiatata che mai. L’attore non è mai convolato a nozze in passato e ha sempre vissuto le sue relazioni sentimentali nel massimo riserbo.

Nina Verdelli: chi è la compagna di Alessio Boni e perché è famosa

Nina Verdelli è una giornalista di moda 36enne: il padre è Carlo Verdelli, ex direttore de La Repubblica, mentre la madre è Cipriana Dall’Orto, ex direttrice di Donna Moderna. Il primo figlio di Nina e Alessio Boni è nato a marzo 2020, proprio nel periodo in cui è esplosa la pandemia da Coronavirus in Italia e nel resto del mondo.

Il lockdown e l’arrivo del bambino hanno rafforzato ancora di più il legame tra Alessio Boni e Nina Verdelli, che si frequentano dal 2015 e non hanno mai avuto problemi nonostante la grossa differenza d’età. Secondo Boni la fidanzata è più vecchia di lui caratterialmente perché più saggia e più matura e più paziente.

I due, per un lungo periodo, hanno portato avanti una relazione a distanza, tra Roma e Milano. Oggi Alessio e Nina vivono stabilmente in Lombardia.