Alessia Ventura oggi: la nuova vita in Sicilia con il compagno e la figlia

È cambiata la vita di Alessia Ventura. A 41 anni la showgirl è diventata mamma per la prima volta della piccola Ginevra. La bambina è frutto del grande amore per l’ex calciatore Gabriele Schembari. Per amore la Ventura, cugina dell’attore Luca Argentero, ha lasciato Milano, dove ha vissuto per anni e si è trasferita in Sicilia, nel ragusano. Qui ha iniziato una nuova vita, decisamente più lenta e volta alla semplicità.

Alessia Ventura e Gabriele Schembari si sono conosciuti nel 2019 a Ravenna, a una cena da amici in comune. Un colpo di fulmine per entrambi anche se lo sportivo ha dovuto corteggiare a lungo la soubrette prima di conquistarla definitivamente. I due hanno iniziato una relazione a distanza, tra Milano e la Sicilia, fino a quando la Ventura non è rimasta incinta e si è trasferita definitivamente al Sud.

Al settimanale Confidenze Alessia Ventura ha rivelato:

“Gabriele mi ha detto subito che non vivrebbe da un’altra parte e mi ha portata in posti meravigliosi che io, pur avendo nonni siciliani, non conoscevo. Mi sono trovata subito bene, i suoi amici mi hanno accolta con affetto e ora abitiamo qui, in Sicilia, dove si sta d’incanto. Siamo sul mare e la vita è più rilassata”

Nonostante il trasferimento Alessia Ventura non intende rinunciare al suo lavoro e appena potrà tornerà a lavoro. Il suo intento è quello di dividersi tra Milano e il ragusano con la giusta organizzazione. Oggi l’ex Letterina di Passaparola è concentrata più che mai sulla piccola Ginevra, che vuole crescere solo ed esclusivamente con l’aiuto dei nonni senza alcuna tata.

Alessia Ventura ha ammesso che la dolce attesa e il parto non sono stati semplici. Al quinto mese di gravidanza ha beccato il Coronavirus e successivamente la nascita di Ginevra è stata anticipata con un cesareo d’urgenza in anestesia totale.

Chi è Gabriele Schembari, il compagno di Alessia Ventura

Gabriele Schembari è un ex portiere che ha militato in Serie C. Nel su passato sentimentale, invece, c’è una lunga relazione con la pallavolista Francesca Piccinini. Oggi il compagno di Alessia Ventura è impegnato come imprenditore: si occupa di noleggio auto a lungo e breve termine.

La piccola Ginevra è la secondogenita per Schembari, già papà del piccolo Tommaso, nato 12 anni fa da un precedente rapporto. Il ragazzino ha subito instaurato un buon legame con la sorellina e Alessia Ventura.