Alessia Prete svela la malattia con cui è nata: “Sofferto per anni”

Alessia Prete svela la malattia con cui è nata: “Ho sofferto per anni”. Poi spazio alle dichiarazioni su Matteo Gentili

Nelle ultime ore Alessia Prete, come molti altri volti noti del web e dello spettacolo, ha deciso di confidarsi con i follower di Instagram. L’ex gieffina, oltre a parlare del suo rapporto sentimentale con Matteo Gentili, ha rivelato dei dettagli inediti ai più sul suo passato, riguardanti una malattia di cui ha sofferto per diverso tempo. La Prete, su domanda diretta di un fan (“Che problemi fisici hai avuto? Se vuoi dirlo ovviamente, sei così sorridente e felice ora”), ha fatto sapere di essere nata con una Lussazione congenita alle anche, malattia nota anche con il nome di Displasia dell’anca.

La fidanzata di Matteo Gentili, la rivelazione sulla malattia: “Per anni non ho potuto praticare molti sport, soffrendone. Ora ho risolto e anche in questo ho avuto il mio riscatto”

“Sono nata con una Lussazione congenita alle anche (conosciuta come Displasia) e per anni non ho potuto praticare molti sport, soffrendone”, spiega Alessia che poi aggiunge: “Ora ho risolto e anche in questo ho avuto il mio riscatto”. La malattia è uno sviluppo anomalo dell’articolazione dell’anca che porta gradualmente la testa del femore a dislocarsi dalla cavità acetabolare. Ha inizio in epoca fetale e, se non trattata, evolve durante i primi anni di vita con esiti permanenti e invalidanti. Fortunatamente per la Prete tutto si è risolto per il meglio e ora sta vivendo un momento magico al fianco del suo Matteo, un ulteriore ‘riscatto’. A proposito, procede sempre a vele spiegate la love story? Pare proprio di sì. Addirittura a chi le ha chiesto se Gentili potrebbe essere l’uomo della sua vita, ha risposto senza dubbi: “Se non lo pensassi, non ci starei insieme”.

Le parole del papà di Alessia su Matteo Gentili: ‘”Cosa ti ho sempre detto? Non accontentarti mai. Avrai ciò che meriti.’ E così è stato”

Sempre rispondendo ai fan, Alessia ha anche confessato che l’avventura al Grande Fratello l’ha “stravolta“, nel senso più positivo del termine. Altra curiosa rivelazione è stato il racconto della Prete a proposito di suo papà e delle parole che le ha detto riguardo all’inizio della love story con il calciatore: “Tornata a casa papà Leo mi disse:’Cosa ti ho sempre detto? Non accontentarti mai. Avrai ciò che meriti.’ E così è stato”. Viva l’amore.