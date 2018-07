Matteo Gentili, incidente bollente con Alessia Prete: foto e commento

Matteo Gentili: dedica e foto struggente per Alessia Prete, ma scatta l’incidente bollente e si vede quel che non si doveva vedere

Matteo Gentili e Alessia Prete sono sempre più in love. La coppia sbocciata sotto i riflettori dell’ultimo Grande Fratello sembra vivere in una luna di miele perenne da quando è finito il programma. I due sono seguitissimi sui social, dove continuano a dispensare amore tra scatti romantici e dediche mozzafiato reciproche. E a proposito di foto e zuccherosi scambi social stavolta è successo un piccolo parapiglia, un incidente bollente. Infatti Matteo ha postato su Instagram una foto struggente in cui abbraccia la sua Alessia senza il pezzo sopra del bikini. Peccato che con le sue braccia possenti non sia riuscito a coprire del tutto le parti intime della sua fidanzata e si è visto quel che non si doveva vedere.

Matteo fa uscire di seno Alessia, poi corre simpaticamente ai ripari: “Aveva sotto il costume”

“Tu guarda nei miei occhi e trovaci un domani e appena avrai finito prova a raccontarmelo se puoi” scrive a corredo dell’ultima foto Instagram (realizzata dal fotografo Simone Stinà) un innamoratissimo Matteo rivolgendosi alla sua Alessia. Ma a colpire molti follower è stato altro: una parte di seno della Prete che è sbucata dalle mani di Gentili. Così l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto è corso ai ripari, rispondendo a un fan e commentando la questione in maniera simpatica: “In realtà aveva il costume sotto 😂”. A parte lo spassoso commento da pinocchietto e il lieve disguido ‘tecnico’ fotografico, lo scatto ha letteralmente rapito gli estimatori della coppia. In molti nella posa di Matteo hanno visto il senso di protezione di un uomo rispetto alla propria donna.

Alessia e la presentazione alla madre di Matteo: “Non si è sbilanciata”

La Prete e Gentili sono più affiatati che mai, tanto che sono già arrivate le presentazioni in famiglia. Pochi giorni Matteo ha infatti svelato alcuni dettagli su come ha reagito sua madre nel conoscere la sua nuova fidanzata: “Mi ha detto che Alessia è molto carina e che sembra proprio una brava ragazza. Ma non è andata oltre, non si è sbilanciata“. Il motivo di questo tentennamento, ha spiegato sempre l’ex gieffino, è perché la mamma aspetta di conoscerla meglio per aggiungere altro, essendo rimasta molto male per la fine della storia con Paola Di Benedetto. Tuttavia “a modo suo, ha dato la benedizione” alla nuova coppia, ha chiosato Gentili.