Alessia Merz torna in tv: la proposta di Barbara a Domenica Live

La bellissima e amatissima ex velina è stata ospite della d’Urso e ha ripercorso le tappe della sua carriera. Poi ha parlato della sua famiglia, ed è per loro che si era allontanata dalla televisione

Che fine ha fatto Alessia Merz? In tanti se lo chiedono ancora oggi e Barbara d’Urso ha voluto dare una risposta al pubblico. La sua redazione ha contattato la bellissima Alessia e l’ha invitata in studio. Così oggi la Merz è stata ospite a Domenica Live e ha raccontato la sua vita lontana dalla televisione. Alessia ha abbandonato a poco a poco il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia. Al suo fianco c’è ancora Fabio Bazzani: i due stanno ancora insieme e hanno due figli, di 14 e 12 anni.

Alessia Merz oggi ha 46 anni e ha ripercorso la sua carriera insieme alla d’Urso. A proposito di Non è la Rai, la Merz ha rivelato che cantava in playback, ma non tutte lo facevano. Sulla competizione tra tutte le ragazze ha svelato qualche aneddoto per far capire il clima che si respirava. C’era qualcuna che passava davanti alla telecamera durante le riprese e fingeva di averlo fatto per sbadataggine. Poi ha raccontato:

“Il primo giorno mi stavo sedendo in prima fila, pensavo che un posto valesse un altro. Mi hanno tolto la sedia da sotto il sedere. All’inizio devi sederti in fondo, poi quando ti fanno il contratto allora ti apparecchiano la sedia. Ci ho messo due mesi ad entrare nella cerchia”.

Pare che più che le ragazze erano i genitori che sgomitavano in sala d’attesa. Erano presenti perché molte ragazze di Non è la Rai erano minorenni e i genitori facevano a gara sul numero di inquadrature delle figlie. Insomma, c’era già molta competizione e per questo bisognava avere un carattere forte per stare in quel programma. Alessia ha precisato che comunque sono dei bellissimi ricordi per lei e che si è divertita molto.

Poi Barbara ha parlato della famiglia di Alessia Merz. Con Bazzani è stato amore a prima vista: si sono conosciuti e hanno deciso di sposarsi nel giro di poco tempo. Poi hanno avuto i loro due figli ed è per loro che Alessia Merz ha lasciato la tv:

“L’ho fatto per amore, avevo la mia famiglia ed ero appagata di ciò che avevo fatto. […] Se succedesse di andare da qualche parte non mi tiro indietro, però mi dedico alla famiglia”.

Tutto è avvenuto in maniera spontanea, Alessia ha preferito stare a casa e fare la mamma. Adesso che i suoi figli sono grandi, però, non direbbe di no. Grande Fratello Vip in futuro? Magari sì, intanto la prima proposta è arrivata proprio da Barbara d’Urso che non ha nascosto di voler invitare Alessia nei suoi salotti di tanto in tanto. Lei accetterà volentieri.