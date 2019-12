Alessia Merz: “Fabio Bazzani? Colpo di fulmine”. Grazie Simona Ventura

Alessia Merz, il grande amore con Fabio Bazzani: lo zampino di Simona Ventura sull’inizio della love story

Guarda chi si rivede… Alessia Merz. La showgirl trentina classe 1974 è stata ospite a Vieni da Me. Davanti a Caterina Balivo, ha snocciolato confessioni, aneddoti e racconti privati e professionali. “Bullismo assolutamente no”, ha dichiarato a proposito dello storico ‘Non è la Rai’, programma in cui debuttò e programma che negli anni è diventato un cult. Non sono nemmeno mancate chiacchiere e malizie su ciò che succedeva nel dietro le quinte tra le ragazze. Se ne sono sentite di tutti i colori, nel bene e nel male. La Merz ha tenuto a precisare che ricorda quel periodo in maniera piacevole, senza particolari tensioni con le colleghe. Si passa poi all’amore, vale a dire a Fabio Bazzani. Con lui fu un colpo di fulmine. Un grazie va anche a Simona Ventura e Stefano Bettarini che…

Simona Ventura e Stefano Bettarini: piacere, questa è Alessia e questo è Fabio

“Ci siamo visti una sera. Era il giugno 2004. Nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò. Più colpo di fulmine di così…”, spiega Alessia a proposito della nascita della love story che tutt’ora dura con l’ex calciatore Fabio Bazzani. La Balivo è curiosa, ne vuole sapere di più: “Chi vi ha fatto conoscere?”. “Simona Ventura ci ha presentato, io ero amica di lei. Invece Fabio giocava con Stefano Bettarini nella Sampdoria. Sono stati dei ‘tramiti’, ci hanno fatto conoscere loro”, la risposta della showgirl. La coppia ha poi avuto Martina nel 2008, altro coronamento di un matrimonio solido e forte.

Quando la Merz fu preferita ad Angelina Jolie

Durante la chiacchierata, Alessia è tornata sul curioso aneddoto che racconta che lei fu preferita ad Angelina Jolie. Era il 1998 e il regista Stefano Salvati, per il film Jolly Blu, scartò quella che sarebbe poi diventata una diva planetaria e volle la Merz. “Sì, è vero. Non chiedetemi perché, ma andò così”, ha confermato la showgirl.