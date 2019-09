Alessia Marcuzzi a Temptation Vip: giudizi della stampa, Mennoia le scrive

Alessia Marcuzzi dopo la prima puntata di Temptation Island Vip: i giudizi della stampa, Raffaella Mennoia le scrive. Le parole sulla conduttrice

C’era tanta attesa per l’inizio della seconda stagione di Temptation Island Vip. Sia per le coppie in gioco, sia per vedere come se la sarebbe cavata Alessia Marcuzzi. Le prime non hanno tradito, regalando una serie di colpi di scena memorabili (la corsa di Ciro sulla spiaggia per riprendere la fidanzata Federica è già un cult). A non tradire è stata pure la conduttrice romana che ha fatto ricredere molti di coloro che ancor prima di vederla all’opera rimpiangevano la passata conduzione di Simona Ventura. E invece Alessia è stata impeccabile: non una sbavatura, non una mossa fuori posto. Ha trovato il giusto equilibrio nel ‘non esserci’, cioè nel far scorrere le storie in maniera naturale, senza invadere, senza cercare di diventare lei stessa protagonista dello show. Il tutto preservando una dimensione intima, confidenziale ‘il giusto’. Così sono arrivati elogi di pubblico e critica. Bellissime parole anche da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi.

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi promossa a pieni voti mette tutti d’accordo

“Nelle vesti di conduttrice-amica è assolutamente a suo agio. Dolce, attenta alle sfumature dei suoi concorrenti, è la giusta traghettatrice nelle possibili derive, anche sentimentali, delle coppie. Inoltre, la scelta inedita dei suoi look è vincente e molto moderna. Brava”. Questa l’opinione del Corriere della Sera che in pagella le ha dato un bel 9. Sulla stessa lunghezza d’onda Vanity Fair e La Stampa. Il primo scrive: “Mai sopra le righe, sguaiata o fuori posto. Alessia ‘guida il racconto’ come se non avesse fatto altro, tornando alla dimensione più intima e diretta, che aveva già sperimentato agli inizi della carriera da ‘Colpo di fulmine’ in poi.” Il quotidiano torinese: “La presentatrice romana lavora per sottrazione, mettendosi quasi in ombra, per portare al centro le storie dei protagonisti.”

Raffaella Mennoia: “Alessia, sei un valore aggiunto”

Altra ‘promozione’ è quella giunta da Raffaella Mennoia che su Instagram le ha scritto: “Sei un valore aggiunto”. Poche parole ma molto significative che fanno ben capire come la Marcuzzi si sia calata completamente nell’atmosfera del reality, interpretandolo magistralmente. Alla Mennoia hanno fatto eco altri autori del programma, tutti convinti dell’ottimo lavoro svolto dalla presentatrice.