Simona Ventura, parole speciali su Temptation Island Vip: la Mennoia risponde

Temptation Island Vip, arriva il messaggio di Simona Ventura sulla seconda edizione

Stasera non è una serata come tante per Simona Ventura, perché inizierà la seconda edizione di Temptation Island Vip. Seppure sia tornata in Rai, infatti, Super Simo deve tanto a Mediaset, e sfidiamo a dire il contrario. Proprio lei è stata inoltre la conduttrice della prima edizione Vip di Temptation Island e di sicuro è stata un’avventura che non dimenticherà. Il viaggio nei sentimenti gli rimarrà nel cuore, così come tutta la redazione con cui ha lavorato. E no, non ha intenzione di nasconderlo, d’altronde perché dovrebbe? A Temptation Island Vip 2019 sarà Alessia Marcuzzi a prendere il suo posto, e anche a lei Simona ha fatto il suo in bocca al lupo.

Simona Ventura, arriva il messaggio su Temptation Island Vip: l’augurio alla Marcuzzi

Su Instagram, a pochi minuti di distanza dall’inizio della prima puntata, Simona ha pubblicato il suo messaggio, in cui non è mancata un po’ di malinconia. Queste le sue parole: “Questa foto più di ogni altra sancisce la famiglia che siamo stati nel #2018 In bocca al lupo ad @alessiamarcuzzi e a tutta la tribù di @temptationisland_official per questa nuova avventura. Daje!! #temptationislandVip”. Insieme al messaggio, la Ventura ha postato una foto insieme a tutta la redazione del reality show. Immaginiamo che la foto sia stata scattata nell’Is Morus Relais, il resort in cui si svolge tutto il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip. E così come la redazione è rimasta nel cuore di Simona, anche lei pare abbia lasciato il segno nella redazione. Oltre che nel pubblico, ovviamente.

Temptation Island Vip, Raffaella Mennoia risponde a Simona Ventura

Sotto al messaggio di Simona Ventura su Temptation Island Vip, infatti, è arrivato il commento di Raffaella Mennoia. L’autrice ha messo un cuore rosso e ha scritto: “Sei proprio SuperSimo sempre”. Poche parole, ma che ben esprimono lo stato d’animo e il legame che si è creato con la conduttrice della prima edizione. Adesso, però, tutti concentrati sui protagonisti dell’edizione 2019!