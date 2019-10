Alessia Marcuzzi Temptation: pure per lei emergono i fantasmi del passato

Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip si svela: la confessione inaspettata del passato

Arriva un’inaspettata confessione di Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip, durante il falò di confronto di Serena Enardu e Pago. Scendendo nel dettaglio, nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice prosegue con il confronto definitivo della coppia, che ha fatto tanto discutere sul web. Pago non accetta minimamente il comportamento tenuto dalla fidanzata all’interno della trasmissione. Il cantante non le manda di certo a dire e approfitta appunto del falò di confronto per dirle tutto ciò che pensa. L’uomo ammette che ciò che l’ha fatto più riflettere durante il suo percorso è che bisogna sempre parlare in una coppia. Però Serena afferma che spesso è difficile dire ciò che si pensa. Pago non accetta questo suo atteggiamento e in sua difesa entra Alessia. La Marcuzzi fa notare al cantante che può essere complicato per una persona parlare e confessare i propri problemi. Non solo, la conduttrice dichiara di voler entrare nei dettagli della sua vita privata e dichiara subito dopo di aver vissuto sulla sua pelle questo tipo di situazione in passato.

Alessia Marcuzzi parla del suo passato: “Le ho vissute sulla mia pelle”

“Io queste cose le ho vissute sulla mia pelle”, dichiara inaspettatamente Alessia durante la seconda parte del falò di confronto di Serena e Pago. La Marcuzzi confessa di aver vissuto delle situazioni molto simili a quella della coppia, durante le quali non sarebbe riuscita a esprimere a pieno ciò che pensava. Lei stessa ammette di essere entrata inaspettatamente nei dettagli della sua vita privata, che riguardano il suo passato. Infatti, solitamente il conduttore del reality non parla delle sue esperienze. Eppure, questa volta, Alessia sceglie di farlo proprio per cercare di aiutare Serena e Pago ad arrivare a un punto d’incontro.

Alessia Marcuzzi interviene durante il falò di confronto tanto atteso tra Serena e Pago

Dopo una prima parte del falò di confronto abbastanza accesa, la seconda diventa sempre più scoppiettante per Pago e Serena. Alessia li lascia fare, ma ogni tanto interviene per far riflettere il cantante su ciò che intende dire la Enardu. Ma le parole della conduttrice sembrano non placare gli animi, visto che entrambi continuano a restare fermi nelle loro posizioni.