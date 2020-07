Marcuzzi e De Martino, la foto romantica è la stessa: Alessia spiega tutto

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono finiti ancora una volta al centro del gossip per una foto e un video che hanno come protagonista una bellissima Luna. Sì, avete letto bene: l’ex di Belen Rodriguez, chiacchierato come non mai in quest’estate post-quarantena, ha condiviso su Instagram una foto al satellite terrestre senza sapere che nel giro di poche ore quello scatto sarebbe stato notato dai follower di Alessia Marcuzzi. Cosa c’entra la conduttrice in tutto questo? A parte che ormai coi pettegolezzi che circolano sarà difficile non pensare a lei quando si parla del ballerino di Maria De Filippi, la stessa Luna è stata ripresa proprio da Alessia in un video molto particolare. Particolare e dal significato profondo.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ancora gossip: la Luna che inganna i follower e scatena i pettegolezzi

In questo filmato Alessia riprende un foglio con su scritta una frase che sicuramente conoscerete tutti: “I love you to the moon and back” ‘Ti amo fino alla luna e ritorno’. La Marcuzzi ha ripreso questo foglio e ha poi inquadrato pian piano la stessa Luna di Stefano scrivendo anche “me too” ‘anch’io’. Inutile dirvi che un occhio più attento, cioè i follower che si aggiornano su entrambi i profili, non avrebbe potuto fare a meno di pensare che quella di Alessia fosse una risposta alla foto di Stefano e che quel messaggio magari fosse proprio il suo. Il punto è che no, i fatti stanno diversamente e la frase le è stata dedicata non da De Martino ma dalla figlia. Quanti danni può fare una coincidenza?

De Martino e Marcuzzi protagonisti dell’estate rosa: la conduttrice stufa delle allusioni

A precisarlo è stata proprio lei nei messaggi palesando una certa frustrazione per la continua associazione a Stefano, a cui è legata da un sentimento di amicizia e nient’altro. Di recente anche Alfonso Signorini ha parlato di questi pettegolezzi con una coppia chiacchieratissima del suo Grande Fratello ma forse Alessia non avrebbe mai immaginato che i follower avrebbero ricamato prima o poi su qualsiasi cosa che la riguardasse. Le parole della conduttrice sono state chiare e le ha copiate e incollate in risposta a non pochi messaggi Instagram con cui si alludeva ancora una volta alla sua relazione con Stefano: “È – questa la precisazione di Alessia – un messaggio che ha scritto mia figlia per me… #nowordsneeded”. Gossip spento? Figuriamoci! L’estate non è ancora finita e la curiosità di tutti è arrivata alle stelle. Anzi alla Luna.