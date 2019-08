Alessia Marcuzzi in Sardegna per Temptation: interviene Elena Santarelli

Alessia Marcuzzi è sbarcata in Sardegna per iniziare l’avventura al timone di Temptation Island Vip: il commento di Elena Santarelli

Tutto pronto per l’inizio delle riprese di Temptation Island Vip 2. In Sardegna, luogo in cui si srotolano le vicende sentimentali del reality, è da poco sbarcata anche Alessia Marcuzzi. La presentatrice romana è chiamata a un compito non semplice. Quello di prendere il testimone lasciato da Simona Ventura, conduttrice assai apprezzata della prima stagione del programma ‘vip’. Nel frattempo sull’isola sono giunte anche le coppie partecipanti e i tentatori che cercheranno di mettere in crisi fidanzati e fidanzate.

“Sono molto emozionata e felice di cominciare questa nuova avventura”

“Cosa vi ricorda questa spiaggia? Sono molto emozionata e felice di cominciare questa nuova avventura” scrive la Marcuzzi sui Instagram, immortalando la celebre spiaggia che fa da sfondo a molte vicende dello show. A dare coraggio e un bell’imbocca al lupo alla conduttrice, c’è stata Elena Santarelli, showgirl amica di Alessia. “Super Ale, non vedo l’ora amica mia”, l’intervento della moglie di Bernardo Corradi. Nel frattempo è già iniziato il tormentone “meglio la Marcuzzi, meglio la Ventura”. D’altra parte è la tv bellezza e dal giochetto “meglio lui/lei” c’è passata la stessa Ventura lo scorso anno, quando prima di andare in onda, è stata più volte paragonata a Filippo Bisciglia, amatissimo presentatore dell’edizione nip del reality. Alla fine SuperSimo ha convinto, facendo ricredere molti. Chissà se anche Alessia seguirà le sue orme.

Tentatori e tentatrici della seconda edizione di Temptation Island Vip 2

Diversi giorni fa sono state annunciate le coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti, mentre nelle scorse ore hanno cominciato a circolare i nomi dei tentatori e delle tentatrici che dovrebbero prendere parte alla trasmissione. Nella fattispecie sembra che ci saranno Cecilia Zagarrigo, Antonio Moriconi, Federica Francia e Federica Spanò. Inoltre sono stati fatti altri nomi, tra cui quello di Nicolò Brigante. Gli innamorati ufficiali, invece, sono: Nathalie Caldonazzo con il fidanzato Andrea, il cantautore Pago e l’ex volto di Uomini e Donne Serena Enardu, Ciro Petrone e la fidanzata Federica, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Er Faina e la fidanzata Sharon, e infine Anna Pettinelli e Stefano Macchi.