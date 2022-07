Un silenzio lungo un anno dove è stato detto e scritto di tutto: presunte crisi con il marito, un’infinità di retroscena sull’addio a Mediaset, trattative più o meno veritiere per rientrare in tv e tanto altro. Ora è la stessa Alessia Marcuzzi a raccontare la verità. Intervistata dal magazine Oggi, la conduttrice romana, che a breve tornerà sul piccolo schermo – sponda Rai con uno show nuovissimo, Boomerissima -, ha rivelato come ha vissuto gli ultimi dodici mesi, partendo proprio dalla fine del rapporto professionale con l’azienda di Cologno Monzese.

“Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono”, ha spiegato, rigettando l’etichetta di ‘traditrice’ che qualcuno le ha affibbiato: “È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”.

Spazio poi alle vicende private. Con i suoi ex compagni, padri dei suoi figli, vale a dire Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi, ha un rapporto ottimo. E lo ha pure con le loro rispettive compagne. “È un esercizio faticoso e insieme un atto d’amore”, ha sottolineato la Marcuzzi, aggiungendo che quando si hanno dei figli la priorità devono essere proprio i frutti d’amore avuti e non gli egoismi dei genitori. Le relazioni possono finire, ma è giusto continuare a remare nella stessa direzione per “trovare un’armonia” da cui tutti possono ricavarne benefici. “Rispetto”, un’altra parola chiave che sfodera la conduttrice nel parlare dei padri dei suoi figli.

Alessia Marcuzzi e l’amore “dialettico”: il rapporto con il marito Paolo Calabresi Marconi

Capitolo marito: negli ultimi mesi, a più riprese, si è parlato di presunte crisi. Alessia fu anche scaraventata al centro del gossip del Bel Paese due estati fa, quando Dagospia sostenne che avesse avuto un flirt clandestino con Stefano De Martino. Come stanno davvero le cose con Paolo Calabresi Marconi? “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”, ha detto la Marcuzzi. Dunque delle turbolenze sentimentali ci sono state, ma Marconi resta una colonna della sua vita. Nessuna rottura.

Infine il ritorno in tv e la sua attività imprenditoriale. Nella nuova stagione del piccolo schermo, sarà al timone di Boomerissima, un varietà ricco di ospiti che porrà a confronto due generazioni, la sua e quella dei millennials. “L’ispirazione – ha dichiarato – mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata”.

Nel periodo in cui è stata lontana dalla tv, ha continuato a lavorare alla sua attività imprenditoriale che offre accessori di moda e prodotti cosmetici: “Una sfida nata in sordina e portata avanti con le mie sole forze. Lavoriamo con artigiani bravissimi, quasi degli artisti… Gran parte delle persone che lavorano per me sono donne, l’80 per cento, 29 su 37 tra dipendenti diretti e collaboratori. Ne vado fiera”.