Alessia Marcuzzi, pesanti accuse dopo il caso Corona – Fogli: “È coinvolta”

Isola dei famosi, piovono accuse su Alessia Marcuzzi dopo il caso Corona – Fogli: “È coinvolta ma se ne tirerà fuori”

Il caso Corona – Fogli a l’Isola dei famosi sta facendo ancora molto discutere i telespettatori affezionati al programma. Oggi a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giuda Di Miceli su Radio Radio, a parlare della faccenda è intervenuta anche Lidia Vella. La bella siciliana, come molti ricorderanno, partecipò all’edizione del Grande Fratello proprio quando era Alessia Marcuzzi a condurre. Ed è proprio nei confronti di quest’ultima che Lidia, in diretta radio, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. Mediaset ha mandato via dal programma le persone considerate “responsabili” della vicenda ma, secondo Lidia, la rete avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti anche nei confronti di Alessia Marcuzzi. “Avrebbero dovuto farla pagare, pagare tra virgolette, anche alla conduttrice” ha dichiarato l’ex gieffina. Alessia, come gli autori licenziati, è coinvolta? “Assolutamente sì” ha risposto Lidia a questa domanda “È risaputo che la conduttrice ha voce in capitolo, ma sicuramente lei se ne tirerà fuori, ne sono certa”.

Isola dei famosi, Lidia Vella contro Alessia Marcuzzi: “Io massacrata e umiliata in diretta nazionale da lei, avevo solo 22 anni”

Il risentimento che Lidia Vella prova nei confronti di Alessia Marcuzzi ha radici profonde. Lidia, oggi, ha infatti raccontato: “Quando io ho fatto l’edizione del Grande Fratello condotta da lei, per la lite con Federica (Lepanto, ndr) lei non solo mi ha massacrato e umiliato davanti a tutti in diretta nazionale, e io avevo solo 22 anni, per giunta ha usato la frase ‘mi vergogno per te’, che per me è una frase gravissima”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Io allora avevo semplicemente litigato con una ragazza, una mia coetanea. Lei mi ha affibbiato il termine bullismo, cose molto gravi. A l’Isola, a parer mio, lei ha fatto di peggio”. Cosa? “Ha permesso che un uomo di una certa età venisse umiliato davanti a tutti senza preoccuparsi un minimo della sensibilità di questa persona, e per me è una cosa grave, molto più grave di quello che ho fatto io. Il karma esiste, quello che ha fatto a me le è tornato indietro, anche sui social le persone si sono scagliate contro di lei”.

Isola dei famosi, Corona dopo il confronto con Riccardo Fogli: “Chiedo scusa”

Fabrizio Corona, dopo la polemica scoppiata a seguito del suo intervento a l’Isola dei famosi, ha chiesto scusa pubblicamente per le parole e i modi usati durante la diretta nei confronti di Riccardo Fogli. “Chiedo scusa, non andava fatto. Questo è stato il punto più basso della mia carriera” ha detto in conferenza stampa “Non ho dormito tre giorni. Ho ferito una persona che non meritava di essere ferita”