Marcuzzi e Paolo: “Rapporto: alti e bassi”. Retroscena: come sta Alessia

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi: “Rapporto imperfetto, ma solido”, i retroscena dopo le voci di addio e come sta la conduttrice

Nei giorni scorsi si sono rincorse le voci di una pesante crisi matrimoniale tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Dagospia ha addirittura annunciato la fine della relazione. Dopo poche ore, però, Vanity Fair raccoglieva informazioni provenienti da fonti vicine alla coppia, sostenendo che il rapporto non fosse saltato. Indiscrezione che ha trovato conferma indiretta grazie alla stessa Marcuzzi, che, a stretto giro, su Instagram, ha pubblicato una Stories in cui ha ripreso il marito sul divano. Ora è il settimanale Oggi a corroborare la tesi che i due stiano ancora insieme e che non ci sia stata alcuna idea di troncare il legame.

Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: “Alti e bassi come per tutti i comuni mortali”

Come Vanity Fair, anche la rivista Oggi afferma di essere entrata in contatto con fonti vicine a Paolo e Alessia e di aver avuto conferma che il loro matrimonio è saldo. “Non un rapporto perfetto, forse, come è normale che sia. Non senza problemi, non senza alti e bassi come per tutti i comuni mortali. Con una certezza però: la volontà di continuare insieme il proprio percorso”. E la Marcuzzi? Come sta? Come sta vivendo questo momento in cui è stata sbattuta su tutti i siti e i giornali di cronaca rosa? “Alessia…”

“Alessia sta vivendo un momento di serenità e guarda al futuro anche amoroso con disincantato ottimismo”

“Alessia sta vivendo un momento di serenità e guarda al futuro anche amoroso con disincantato ottimismo. Si gode intanto l’arrivo dei nuovi impegni imprenditoriali e si prepara alla prossima stagione televisiva”, scrive sempre il magazine. Insomma, pare proprio che il matrimonio non sia naufragato. Anzi, la Marcuzzi è tutta cuore e lavoro!