Alessia Marcuzzi e Paolo, matrimonio salvo: a Sabaudia con Myrta Merlino

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi, il matrimonio è salvo: novità da Sabaudia. Con loro Myrta Merlino e Marco Tardelli

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, ma quale crisi coniugale. Pochi giorni fa il gossip ha acceso i riflettori sulla coppia. A lanciare la bomba ci ha pensato Dagospia che senza troppi giri di parole ha annunciato la fine del matrimonio. Ma la realtà è un’altra e la racconta il magazine Chi nell’ultimo numero in edicola. Il settimanale ha paparazzato la conduttrice e il produttore insieme al mare, sull’isola di Zannone mentre sono stati ospiti a Sabaudia da Giovanni Malagò. E nella comitiva con cui hanno trascorso dei giorni di stacco e vacanzieri sono spuntati anche la giornalista di La7 Myrta Merlino e il suo compagno Marco Tardelli, ex calciatore. E pensare che nelle scorse ore la cronaca rosa aveva spifferato che Alessia era in ferie con delle amiche a Ponza, lontano da Paolo. In realtà nella località marittima con le amiche c’è stata, ma solo dopo essere stata accanto al marito. Insomma, della crisi nemmeno l’ombra.

Cosa è accaduto veramente tra la Marcuzzi e Calabresi Marconi?

Le foto divulgate dal magazine Chi ritraggono la Marcuzzi e Marconi affiatati. E la burrasca sentimentale? C’è stata oppure no? La coppia da sempre preferisce il riserbo sulle proprie faccende private. Se c’è stato un momento no o meno probabilmente non lo si saprà mai. Una cosa però è certa: il presente mostra un legame che non è per nulla saltato. Potrebbe pure darsi che di recente la love story abbia dovuto affrontare qualche ostacolo, ma, nel qual caso, l’evidenza dice che non si trattava di un qualcosa di insormontabile.

Paolo e Alessia dormono in case separate, il motivo

Altra chicca gossippara emersa di recente sul rapporto è quella che narra che Alessia e Paolo, in questo periodo, dormono a volte in case separate. Pure in questa circostanza non è il caso di fare troppi ricami: la Marcuzzi sta ristrutturando casa e quindi gli spazi sono più contenuti. Calabresi ha anche una propria dimora e perciò capita che non sempre passi la notte nell’abitazione della conduttrice Mediaset. Tutto qui: altro che matrimonio naufragato.