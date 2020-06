Alessia Marcuzzi, il marito dorme in un’altra casa: lei scappa a Ponza

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi stanno ancora insieme ma lui dorme in un’altra casa

Continua a far chiacchierare la situazione matrimoniale tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Dopo che la conduttrice Mediaset ha tranquillizzato tutti con una story su Instagram in cui appare proprio il marito ora è il settimanale Chi a paparazzare la coppia di nuovo insieme. I fotografi hanno beccato la presentatrice a cena con Paolo e i figli Tommaso e Mia, avuti rispettivamente dagli ex Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Come rileva la rivista diretta da Alfonso Signorini, il rapporto tra Alessia e Paolo va avanti anche se come tante coppie deve fare i conti con gli alti e bassi della vita. Ma non è finita qui perché da qualche tempo il marito della Marcuzzi dorme in un’altra casa…

Perché Alessia Marcuzzi e il marito Paolo non dormono più insieme

Come fa sapere il sempre informato Chi, Paolo dorme in un’altra casa perché nell’appartamento di Alessia Marcuzzi sono in corso dei lavori di ristrutturazione. A quanto pare alcuni spazi sono inagibili e il marito di Alessia ha scelto di appoggiarsi su una location diversa. Sarà davvero così o c’è dell’altro dietro? Nel frattempo la Marcuzzi ha scelto di concedersi una mini vacanza con le amiche e con la figlia Mia. Destinazione le isole pontine, meta splendida ma non troppo lontana da Roma. Su Instagram la 47enne ha condiviso numerose foto dell’isola di Zannone, di Ponza e di Palmarola. Posti incantevoli che sicuramente la stanno aiutando a dimenticare un periodo non facile: la quarantena da Coronavirus ha infatti influito negativamente sulla vita di ognuno di noi, compresa quella della Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi confermata alla guida di Temptation Island Vip

Nelle prossime settimane Alessia Marcuzzi tornerà in televisione, alla guida di Temptation Island Vip. Dopo l’ottimo lavoro dello scorso anno la soubrette è stata confermata da Maria De Filippi. Il reality show dovrebbe partire a luglio e non più a settembre come in passato.