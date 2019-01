Alessia Marcuzzi: “Volevo Gaia e Wilma opinioniste all’Isola”, poi parla di Brosio

Alessia Marcuzzi voleva all’Isola dei Famosi le compagne dei suoi ex fidanzati

Alessia Marcuzzi è pronta per il ritorno dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 giovedì 24 gennaio. Ospite di Verissimo la conduttrice ha svelato qualche retroscena della nuova edizione. Dove, inizialmente, sognava di vedere come opinioniste Gaia Lucariello e Wilma Fassol. Che sono rispettivamente la moglie di Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, entrambi ex compagni della Marcuzzi nonché padre dei suoi figli Tommaso e Mia. “Sembriamo un po’ una famiglia da telefilm. Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con Gaia che con Wilma. Ho pensato anche di farle diventare opinioniste per l’Isola, mi sarebbe piaciuto averle insieme a commentare questa avventura”, ha confidato Alessia a Silvia Toffanin. Nonostante tutto la 46enne è felice di avere accanto Alda D’Eusanio e Alba Parietti, con le quali ha trascorso una piacevole serata qualche giorno fa.

Alessia Marcuzzi: una famiglia allargata che funziona

Alessia Marcuzzi – felice dal 2014 col marito Paolo Marconi Calabresi – ha un ottimo rapporto con i suoi ex e le rispettive compagne. Spesso escono tutti insieme e non mancano le vacanze in comitiva. Durante le ultime feste di Natale la Marcuzzi è volata alle Maldive con il marito, accompagnati da Francesco Facchinetti e Wilma Fassol. “Lo scorso anno, invece, abbiamo festeggiato Natale a casa mia. C’erano pure i genitori di Gaia e Wilma”, ha raccontato la presentatrice romana.

Alessia Marcuzzi parla di Paolo Brosio all’Isola dei Famosi

Oltre a parlare della sua vita privata, Alessia ha commentato il cast dell’Isola dei Famosi. In particolare ha avuto da ridire su Paolo Brosio, già inviato del programma in un’edizione Rai. “Durante il servizio fotografico guardava tutte le donne”, ha spifferato ridendo la Marcuzzi.