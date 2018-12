Alessia Marcuzzi e la famiglia allargata: cena di Natale con l’ex Facchinetti

Alessia Marcuzzi e il Natale anticipato con la famiglia allargata

Poche ore fa una bellissima famiglia allargata ha festeggiato anticipatamente il Natale. Si tratta del numeroso clan Marcuzzi-Facchinetti, che per l’occasione ha riunito i rispettivi nidi familiari per trascorrere momenti felici e ricchi di musica. La conduttrice romana Alessia Marcuzzi è arrivata a Milano insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia per raggiungere il padre della piccola, Francesco Facchinetti. Ad accoglierli c’era anche la moglie Wilma Helena Faissol e i piccoli Leone, Liv e Lollie, avuti dall’ex “Dj Francesco”. Ma il vero ospite d’onore è stato lui, Roby Facchinetti, che ha deliziato tutti i partecipanti suonando il pianoforte con la nipotina Mia.

Marcuzzi-Facchinetti: insieme a Natale per riunire la loro big family

Esibizioni canore, sorrisi, tavole imbandite e regali scartati: è stato questo il Natale per la famiglia allargata Marcuzzi-Facchinetti, arrivato in anticipo proprio per riunire i componenti. Il tutto è stato attentamente documentato da mamma Alessia e da papà Francesco sui loro seguitissimi profili Instagram. Quest’ultimo ha risposto ai numerosi commenti nelle sue stories confermando di aver festeggiato in anticipo “perché unire tutta la mia famiglia è un’impresa impossibile… siamo più di trenta!” L’allegria e il divertimento sono stati i veri protagonisti della serata, a prova del fatto che la loro è davvero una big family e che, dopo due separazioni, si possa andare tutti d’accordo per il bene dei bambini.

Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi: in arrivo a gennaio 2019

Nella giornata di ieri, Alessia Marcuzzi ha raggiunto in treno il papà di sua figlia nonché suo ex compagno, Francesco Facchinetti, per festeggiare in anticipo le festività natalizie con la loro big family. La conduttrice, in pausa dagli impegni lavorativi, tornerà sul piccolo schermo a gennaio al timone dell’Isola dei Famosi. L’inizio del reality, targato canale 5 e ambientato in Honduras, è previsto per il 24 gennaio 2019. Infatti, a differenza della scorsa edizione, intratterrà il pubblico tutti i giovedì. Giunta alla sua quattordicesima edizione, e stando alle ultime indiscrezioni, L’Isola del 2019 riserverà delle grandi sorprese!