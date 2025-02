Alessia Marcuzzi “oca e ubriaca”, Canalis interviene: che vespaio!

Alessia Marcuzzi si è beccata una raffica di critiche da una fetta di telespettatori sintonizzati su Rai 1 per assistere alla finale del Festival di Sanremo. La conduttrice romana, che ha spalleggiato Carlo Conti assieme ad Alessandro Cattelan, ha impostato tutta la serata all’insegna della goliardia e della leggerezza. Per alcuni troppa leggerezza. Sui social è piovuto di tutto. C’è chi le ha dato dell’infantile, chi sarcasticamente ha sostenuto che fosse ubriaca, chi ha detto che è stata la peggior presentatrice della storia del Festival e altre carinerie simili. Tante critiche e persino insulti. Purtroppo, non una novità in rete dove ormai c’è chi pensa di poter scrivere ogni genere di cosa. Chi invece ha trovato la performance della Marcuzzi brillante è stata Elisabetta Canalis che ha difeso l’amica e collega sotto al post Instagram relativo alla sua serata sanremese. Il commento dell’ex velina di Striscia la Notizia, però, ha generato un’altra ondata di critiche.

Elisabetta Canalis difende Alessia Marcuzzi e scoppia un vespaio

Terminata la sua avventura a Sanremo, la ‘Pinella’ ha scritto un post Instagram di ringraziamento a Carlo Conti e a tutti coloro che le sono stati vicini durante la finale, parlando di “serata indimenticabile”. Apriti cielo: tantissimi utenti si sono fiondati sotto al post per criticarla ferocemente, ritenendo che abbia floppato. “Devi condurre tu un’edizione intera, lo dico sempre”, ha invece scritto Elisabetta Canalis. Un commento che ha scatenato un vespaio. Diverse persone hanno accusato l’ex velina di ipocrisia, sostenendo che un’amica vera avrebbe dovuto dire alla Marcuzzi che la sua performance è stata da dimenticare.

Non solo: l’intervento della Canalis ha aizzato ancor più coloro che hanno trovato fuori luogo il modo della conduttrice romana di approcciare Sanremo. Così c’è chi le ha dato “dell’oca”, “dell’ubriaca”, “della ragazzina”. Alla Canalis invece c’è chi ha scritto che “non è obbiettiva ma falsa”. E ancora: “Ma che serata hai visto”; “Ma l’hai vista sul palco?”; “Ipocrita!” e altre ‘tenerezze’ simili. La showgirl sarda, dopo essere stata ricoperta di critiche a sua volta, è sbottata:

“La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c’è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità lei alleggerisce tutto”.

Chi invece ha preferito, per il momento, non controbattere alle critiche è stata la diretta interessata, ossia la Marcuzzi che ha optato per stare in silenzio.