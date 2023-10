Alessia Marcuzzi, nuovo show per lei su Rai 2: dettagli e retroscena

Alessia Marcuzzi sbanca su Rai 2. Com’è noto, la conduttrice tornerà presto con “Boomerissima“, dopo la fortunata prima edizione dello scorso anno. Lo show, infatti, sbarcherà sul secondo canale il martedì in prima serata, subito dopo la fine della nuova stagione di Belve. Ma, non è finita qui. Nella primavera del 2024, ‘La Pinella’ sarà al timone di un altro programma, che si orienterà sul genere varietà. I rumors si erano già cominciati a diffondere nel corso dell’estate e, poco fa, TvBlog ha dato la conferma di questa nuova opportunità televisiva per Alessia. La trasmissione dovrebbe andare in onda sempre di martedì sera e, ovviamente, sempre su Rai 2.

Come sarà il nuovo progetto di Alessia Marcuzzi? Stando a quanto riportato da TvBlog, si tratterà di un programma originale, dunque niente a che vedere con un format già esistente. Proprio come successo con Boomerissima, dunque, si tratterà di un nuovo salto nel vuoto per la presentatrice. A quanto pare, la trasmissione sarà tutta girata in esterna e avranno luogo delle circostanze molto particolari, generate proprio da quelli che saranno i protagonisti del formato. Al momento, il programma non ha ancora un titolo. Ciò che si sa è che sarà prodotto dalla Fremantle, che già collabora con la Rai con Belve e con la nuova trasmissione di Nunzia De Girolamo, intitolata “Avanti popolo”.

Insomma, Rai 2 cerca sempre di più di avvicinarsi alle nuove generazioni. Grazie anche al suo grande seguito sui social, Alessia Marcuzzi è molto apprezzata dai più giovani e l’azienda ha voluto puntare così tanto su di lei anche per questo. Sono molti i volti e i programmi che hanno riportato il pubblico più giovane a vedere il secondo canale: da Fiorello con “Viva Rai2”, ad Alessandro Cattelan con “Stasera c’è Cattelan”, fino a Stefano De Martino e allo show “Il Collegio”. Inoltre, continuano ad aumentare anche le collaborazioni con la Radio associata a Rai 2, Rai Radio 2. Tra queste troviamo, quelle con Happy family, Radio 2 social club e i Lunatici e molte altre in arrivo.