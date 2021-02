Alessia Marcuzzi: nuovo programma su Canale 5 dopo Le Iene? L’ipotesi

By

Potrebbe tornare su Canale 5 Alessia Marcuzzi dopo Le Iene. Per la conduttrice potrebbe arrivare la proposta di condurre un nuovo programma a tema musicale. Il giornalista Tommaso Martinelli sulla rivista Vero ha riportato l’indiscrezione secondo cui il volto del programma di Davide Parenti avrebbe ricevuto una proposta per un suo ritorno sulla rete ammiraglia del Biscione:

“Persa la conduzione de L’Isola dei Famosi, in questi giorni avrebbe ricevuto una proposta che potrebbe concretizzarsi la prossima estate”

Come è noto al timone della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 11 marzo, ci sarà Ilary Blasi. Per cinque anni la Marcuzzi è stata padrona di casa e più precisamente da quando il reality è passato dal secondo canale della Tv di Stato a Mediaset.

Per la fan del GF Vip (negli ultimi giorni ha difeso Giulia Salemi), quindi, si preannuncia una stagione estiva ricca di lavoro. Non è la prima volta che conduce una trasmissione musicale. Per anni, infatti, ha condotto il Summer Festival, nato dalle ceneri dei gloriosi anni passati al Festivalbar.

A causa della pandemia da coronavirus nessun concerto in piazza la scorsa estate è stato organizzato nelle piazze italiane, ma la speranza è quella che si possa tornare alla musica del vivo.

Sul magazine il giornalista non ha specificato se si tratta di un ritorno del programma musicale o meno, ma quello che sembrano essere sono una serie di speciali musicali.

Non è ancora chiaro se la Marcuzzi tornerà con una nuova edizione di Temptation Island Vip. Al momento si parla al passato del viaggio dei sentimenti ad opera dei volti famosi.

Rimane comunque confermato Temptation Island. Di quest’ultimo, l’anno scorso, sono state trasmesse due edizioni: una a luglio con Filippo Bisciglia e una a settembre con Alessia.

Alessia Marcuzzi fa una rivelazione e svela un aneddoto sulla sua vita privata

Martedì scorso Alessia Marcuzzi è tornata al timone de Le Iene con Nicola Savino dopo una lunga pausa. In queste ultime ore, sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha svelato sui social un aneddoto sulla sua vita privata.

La presentatrice ha rivelato di non uscire mai di casa senza il suo rossetto perché “è un po’ la mia copertina di Linus, è la prima cosa che indosso prima di uscire, lo metto anche sotto la mascherina, e l’ultima che tolgo”.