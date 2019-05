Alessia Marcuzzi nuova conduttrice del Gf Vip: l’indiscrezione

Alessia Marcuzzi al Grande Fratello Vip dopo Ilary Blasi: potrebbe essere lei la nuova conduttrice

Non sono nemmeno iniziati i casting per il prossimo Grande Fratello Vip eppure, oggi, si parla già dei possibili nuovi conduttori del reality. Chi prenderà il posto di Ilary Blasi? Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice dello show. L’indiscrezione, poche ore fa, è stata pubblicata dalle pagine social di Spy Magazine, in edicola domani venerdì 3 maggio. La Marcuzzi, stando a quanto riportato, sarebbe in lizza per il ruolo di presentatrice. Alessia, inoltre, il prossimo anno avrebbe tutto il tempo per dedicarsi a questa nuova avventura. L’Isola dei famosi, difatti, non andrà in onda nel 2020, e questo – teoricamente – la rende libera per la conduzione del prossimo Gf Vip.

Alessia Marcuzzi nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? Accanto a lei Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip, sempre secondo il settimanale Spy, dovrebbe essere riconfermato anche Alfonso Signorini. Quest’ultimo, come le precedenti edizioni, avrà il compito di affiancare la conduttrice nelle dirette in prima serata. Se Alessia Marcuzzi venisse confermata, dunque, è con lei che farebbe coppia il giornalista. Sia chiaro, quelle di oggi sono solo delle indiscrezioni (e non delle notizie certe). Né la rete né tanto meno i diretti interessati, fino ad ora, non hanno mai confermato (o smentito) la cosa.

Grande Fratello Vip: Ilary Blasi non condurrà la prossima edizione del reality

Per sapere con certezza chi sarà la conduttrice della prossima edizione del Gf Vip, ovviamente, non possiamo far altro che attendere comunicazioni ufficiali. Per ora, con certezza, sappiamo che Ilary Blasi non ci sarà. Per lei, però, potrebbero esserci in servo altri programmi (sempre su Mediaset). Si è parlato di uno show estivo insieme a Teo Mammucari e, ad un certo punto, è saltata fuori anche La sai l’ultima.