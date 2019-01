Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi: speranze e aspettative sulla prossima edizione del reality

Manca davvero poco all’inizio della prossima edizione dell’Isola dei famosi e tutto, sia in Honduras che a Cologno Monzese, sembra essere pronto per il grande debutto. A pochi giorni dalla partenza, su TV Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi ha presentato in un’intervista i suoi naufraghi. Su di loro ha espresso anche il suo personale parere, svelando aspettative e speranze che nel cast ha riposto. “L’Isola è da sempre un programma pieno di colpi di scena” ha esordito dicendo la Marcuzzi. Cosa si aspetta da questa edizione? “Tante storie da raccontare” ha Tra affermato lei “Perché sono queste che fanno la differenza in un reality”.

Alessia Marcuzzi presenta la sua Isola dei famosi: ecco cosa pensa dei naufraghi partiti per prendere parte alla nuova edizione

Tra tutti i concorrenti dell’Isola ce ne sono alcuni su cui Alessia Marcuzzi pare si senta già pronta a puntare. “Quando ho saputo che ci sarebbe stata Grecia Colmenares sono impazzita di gioia” ha prima confessato la conduttrice “Da piccola guardavo le sue soap insieme con mia nonna”. Riccardo Fogli? “È uno di famiglia visto che Roby Facchinetti è il nonno di mia figlia Mia”. Passando in esame tutti gli altri naufraghi, in fine, la Marcuzzi si è anche sbilanciata parlando di quelli che, secondo lei, potrebbero riservare più sorprese. Tra tutti, un nome: Paolo Brosio. “Mi aspetto che sarà una scheggia impazzita, ha tante cose da raccontare… tra sacro e profano”.

Isola dei famosi: Alessia Marcuzzi dice la sua sulle opinioniste scelte

Ad affiancare quest’anno Alessia Marcuzzi nella condizione dell’Isola dei famosi ci saranno due opinioniste donne: Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Su di loro, sempre su TV Sorrisi e Canzoni, Alessia ha dichiarato: “Sono felice che siamo tutte donne. Ho fortemente voluto entrambe”.