Marcuzzi, il marito “c’è” nonostante le voci del gossip: parla Alessia

La popolare showgirl Alessia Marcuzzi è tornata a far notizia per un recente post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Nello scatto condiviso con i suoi quasi 5 milioni di followers si vede la conduttrice de Le Iene su delle rocce prospicienti il Lago Albano di Castel Gandolfo, nelle immediate vicinanze della Capitale. L’ex compagna di Francesco Facchinetti ha volutamente messo in mostra le sue gambe sottili e longilinee, che secondo lei però, celerebbero un difetto. Ed è proprio dalla consapevolezza di ciò che Alessia ha voluto lanciare un appello, sottolineando il fatto che un difetto può diventare il tratto distintivo di una persona, rendendola unica. Tra i tanti followers e fan della Marcuzzi, c’è anche chi però non ha potuto fare a meno di notare un particolare non da poco nel post pubblicato dalla showgirl.

La parola di Alessia Marcuzzi che non passa inosservata

Alessia, infatti, ha esordito il suo intervento sui social scrivendo: “Mio marito dice che…“. Quasi a voler rimarcare il fatto che il suo rapporto con Paolo Calabresi Marconi sia ancora saldo. Dunque la love story non sarebbe stata scalfita dai pettegolezzi degli ultimi tempi. Rumors sempre più insistenti hanno parlato di una presunta liaison tra la showgirl ed il conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino. Ipotesi rigettata categoricamente dalla moglie dell’ex danzatore, Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha etichettato per false le notizie riguardanti un presunto tradimento di Stefano con la Marcuzzi. Ad alimentare il gossip del presunto triangolo amoroso di questa calda estate italiana, sono state anche delle viole. Il sito Dagospia aveva infatti rivelato che una viola posseduta dal napoletano, fosse poi misteriosamente comparsa tra le mani della presentatrice in quota Mediaset. Un’idea scaturita dal confronto di alcune immagini pubblicate sui social dall’ex di Amici e dalla conduttrice di Temptation Island Vip.

Il dubbio che serpeggia sui social

In questo gioco mediatico non poteva certo mancare anche Belen, che in una recente Instagram stories ha ripreso proprio dei fiori viola. Un gesto che non è passato inosservato e ha scatenato la curiosità di tanti, che hanno visto in quelle immagini una chiara frecciatina all’indirizzo della collega di Mediaset. Per cercare di placare il gossip, Alessia è corsa ai ripari. Nelle ultime settimane la showgirl si è lasciata immortalare in uno scatto tenero e dolce insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. Questo, però, non sembra aver messo a tacere le malelingue, che continuano a dubitare. Il convincimento dei detrattori è che questa operazione sarebbe stata studiata a tavolino.