Alessia Marcuzzi svela: “Ecco cosa mi è successo a Los Angeles”

Alessia Marcuzzi e il particolare incontro a Los Angeles. Ecco il suo racconto

Alessia Marcuzzi si è concessa una splendida vacanza a Los Angeles insieme alla sua famiglia. Lì ha colto l’occasione per esplorare la città e rilassarsi un po’ per ricaricare le batterie per la prossima stagione televisiva. Questa sera, però, la bionda conduttrice ha voluto raccontare ai suoi fan di un particolare incontro che ha fatto nella Città degli Angeli e nello specifico nella zona di Venice, un quartiere molto famoso grazie alla sua spiaggia e agli originali negozi che si possono trovare camminando per il lungomare. Los Angeles, si sa, è una città dove è possibile incontrare spesso delle grandi celebrità e Alessia Marcuzzi si è imbattuta in una ragazza, molto giovane, che ha poi scoperto essere la figlia di due grandi star mondiali. Volete scoprire di chi si tratta? Beh, non vi resta che continuare a leggere!

Alessia Marcuzzi: “Vi racconto questa cosa…”

Ecco il racconto della celebre conduttrice de L’Isola dei Famosi: “Vi racconto questa cosa: pochi giorni fa ero a Venice, in un negozietto di occhiali. Mi giro e vedo questa ragazza molto carina, con un look particolarissimo che mi ricordava tanto ma proprio tanto qualcuno. E siccome a Los Angeles hai la sensazione che tutti siano un po’ degli attori famosi e che dietro l’angolo ti possa sbucare un Brad Pitt o una Cameron Diaz, io me la comincio a studiare molto bene. La guardavo solo con gli occhi tenendo ferma la testa e pensavo… ma quanto somiglia a Demi Moore…. ma quanto somiglia a Bruce Willis….ma quanto mi risulta familiare! Ecco, infatti era proprio la figlia Rumer. Stava provando questi occhiali che vedete indosso a me nella foto, ed era un amore. Cosi’ ho scelto lo stesso paio e mi sentivo molto giusta come lei”. Ma oltre ad aver incontrato la bella Rumer, Alessia Marcuzzi alcuni giorni fa ha incontrato un volto a noi molto noto. Si tratta di Elisabetta Canalis, che vive proprio a LA con la sua famiglia, che la showgirl romana è corsa a salutare. Le due donne si sono incontrate ed hanno passato anche dei bei momenti insieme.

Alessia Marcuzzi vola a Temptation Island Vip

Per Alessia, però, le vacanze sono ormai agli sgoccioli. La conduttrice infatti presto dovrà volare in Sardegna per iniziare le registrazioni di Temptation Island Vip che presenterà prendendo il posto di Simona Ventura. Alessia Marcuzzi si è detta felicissima ed elettrizzata per l’inizio di questa nuova avventura. E noi le facciamo un grande in bocca al lupo!