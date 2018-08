Alessia Marcuzzi condurrà Le Iene? Ancora nessuna conferma ufficiale (intanto salta di nuovo fuori il nome di Belen)

La notizia di Alessia Marcuzzi alla conduzione del Le Iene insieme a Nicola Savino era stata data per certa diversi giorni fa. Di questo, però, sembra essere poco convinto il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, ha fatto luce su un particolare non del tutto irrilevante. Pare infatti che la conduttrice dell’Isola dei Famosi non abbia ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Quelle del suo arrivo a Le Iene, quindi, sarebbero da considerarsi al momento solo voci non del tutto confermate. Il giornale di Alfonso Signorini, inoltre, nell’esporre la questione ha anche scritto che, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna comunicazione nemmeno Belen Rodriguez e Melissa Satta. Adesso, quindi, viene da chiedersi perché, dopo aver parlato della proposta non ancora arrivata al tavolo della Marcuzzi, il giornale di Signorini abbia tirato fuori (di nuovo) proprio i nomi di Belen e Melissa Satta. Forse il perché Davide Parenti, ideatore del programma e amante delle sorprese, è ancora indeciso tra chi scegliere tra le tre showgirl?

Le Iene: chi condurrà al posto di Ilary Blasi? Ancora dubbi sulla conduzione

Nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, riguardo al “Mistero Iene”, è stato scritto che: “Alessia Marcuzzi, data dai media e blog come la nuova conduttrice de ‘Le Iene’ al posto di Ilary Blasi, accanto a Nicola Savino (che prende il posto di Teo Mammuccari), al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione”. In un articolo successivo dedicato alla conduttrice, inoltre, il giornale di Signorini ha continuato a usare il condizionale parlando della partecipazione di Alessia al programma. In merito alle trattative in corso, come già detto sopra, sono stati poi fatti di nuovo i nomi di Melissa Satta e Belen Rodriguez. Nessuna comunicazione nemmeno per loro quindi, anche se (in teoria) si era detto che le due non erano più in lizza per la posizione. I giochi, forse, sono oggi ancora aperti?

Le Iene: Ilary Blasi torna alla conduzione dopo il Grande Fratello vip 3?

Ilary Blasi potrebbe non dire addio definitivamente a Le Iene quest’anno. La conduttrice infatti, secondo il settimanale Chi, pare “Tornerà a gennaio dopo il Grande Fratello Vip 3”. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dunque, il suo allontanamento dalla trasmissione potrebbe essere solo temporaneo.