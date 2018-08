Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sono i nuovi conduttori de Le Iene: è ufficiale

Ilary Blasi e Teo Mammucari lasciano le Iene: chi sono i nuovi conduttori? Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

Né Belen Rodriguez né Melissa Satta per sostituire Ilary Blasi: la nuova conduttrice de Le Iene è Alessia Marcuzzi. A dare l’ufficialità è Tv Sorrisi e Canzoni, che rivela che accanto alla bella romana ci sarà Nicola Savino. Dopo un’attenta analisi, dunque, la produzione del programma di Italia Uno ha deciso di lasciare spazio a chi ha già condotto il programma in passato. Per la Marcuzzi si tratta infatti di un ritorno a casa: ha presentato il format già anni fa, dal 2000 al 2005, subentrando all’epoca a Simona Ventura. Savino, invece,è stato protagonista dell’ultima edizione insieme a Nadia Toffa e Giulio Golia nella puntata della domenica. Dal prossimo autunno Nicola, con la Marcuzzi e la Gialappa’s Band, sarà al timone della puntata del martedì sera. Quella della domenica resterà ben salda nella mani della Toffa e di un altro gruppo di Iene.

Perché Ilary Blasi ha deciso di lasciare Le Iene

Ilary Blasi ha deciso di abbandonare Le Iene per dedicarsi esclusivamente alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un’estate intensa in tv – tra Balalaika e Wind Summer Festival – la moglie di Totti ha scelto di concentrarsi su un unico progetto televisivo. Un modo anche per non trascurare la famiglia, visto che per Le Iene era costretta a fare la pendolare tra Roma e Milano. Allo stesso modo, Teo Mammucari ha voluto dare la priorità a Tu si que vales, dove è stato riconfermato in qualità di giudice.

Alessia Marcuzzi torna in tv dopo un’estate di relax

Trascorsa l’estate in famiglia, Alessia Marcuzzi è ora pronta a tornare in tv. La conduttrice ha volutamente rinunciato al Wind Summer Festival per stare più vicino ai figli Tommaso e Mia ma pure al marito Paolo Calabresi Marconi. Oltre a Le Iene, Alessia è stata riconfermata anche all’Isola dei Famosi, nonostante le recenti polemiche sul canna-gate. Il reality show tornerà su Canale 5 a gennaio 2019.