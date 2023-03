Eva Henger, a distanza di quasi cinque anni dalla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 13, è tornata a tuonare su Alessia Marcuzzi. Intervenuta nel programma radiofonico Turchesando, ha di nuovo scoperchiato l’ormai famigerato “Canna-gate” che segnò quella stagione del reality dei naufraghi. Per chi non lo ricordasse, Francesco Monte fu accusato dall’attrice ungherese di aver fumato erba mentre si trovava in Honduras (l’ex tronista si è sempre difeso affermando che la versione della compagna di avventura era infondata). Il caso tenne banco per settimane e portò anche delle ruggini tra la Henger e l’allora timoniera della trasmissione, appunto la Marcuzzi.

Ora, a bocce ferme e con occhio più distaccato, Eva rilancia sulla questione, attaccando la conduttrice romana che, a suo dire, non avrebbe agito autonomamente bensì per volontà terze. “L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata un’esperienza traumatica. Il GFVip? Non lo farei. Me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality”, ha esordito la Henger che ha invece un ottimo ricordo della sua esperienza a La Fattoria:

“Quando ho fatto La Fattoria, avevo tanta grinta, sono partita con un cuore più leggero. Mi sono goduta questo reality, è stato meraviglioso. Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti”.

Spazio poi al tema Marcuzzi, la donna da cui l’attrice è rimasta più delusa per quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo. “Diciamo che non sono rimasta bene della Marcuzzi, la conoscevo da tanti anni – ha narrato -. L’ho ritenuta una persona simpatica, la ritengo ancora brillante. A lei sono stati dati ordini su come reagire (si riferisce al droga gate, ndr), cosa fare. Ma da lei mi sarei aspettata che facesse quello che ritenesse migliore. Mi è dispiaciuto per lei, le hanno dato brutti consigli”.

Insomma, Eva ha fatto calare una pesante mannaia sulla ‘Pinella’, sostenendo che si sia fatta guidare nelle decisioni prese. Sarebbe stato interessante se avesse fatto anche nomi e cognomi in merito ai ‘mandanti’ dei brutti consigli. E invece si è limitata a lanciare bordate sulla presentatrice di Boomerissima.

Capitolo Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, protagonisti della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. I due si sono avvicinati e ad un certo punto sembrava che l’amicizia potesse svilupparsi in un sentimento più intenso. Non è andata così. A oggi Tavassi, che sta gareggiando al Grande Fratello Vip 7, e l’influencer non hanno più contatti. Insomma, non è germogliato alcun amore. Anche perché Edoardo, nella Casa più spiata d’Italia, ha sottolineato di non aver mai provato nulla di importante per Mercedesz. Mamma Eva ha commentato così la vicenda:

“È stato poco elegante. Da parte sua anche se fosse stato vero, e ti garantisco che non è vero che non le interessava Mercedesz, perché lo so che non era così, non si dice mai, non sarei mai così maleducata perchè magari ferisco i sentimenti dell’altra persona. Questa cosa poi è una grandissima balla. Lo so con certezza, si vedeva poi sull’Isola. Memi mi ha raccontato che una volta quando lei stava sull’altra isola la sera ha visto che Edoardo è venuta a salutarla con Nicolas. Se non mi interessa una persona non vado a salutarla”.

Spazio infine ad un commento sulla discussissima coppia formatasi sempre al Grande Fratello Vip 7 che vede protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Un legame che secondo molti è “tossico” e non fa bene né al volto di Forum né all’influencer salernitana. “Due caratteri così diversi, io spero per loro che si completino e non si ammazzino. Sono molto distanti. Lui è stato più preso, lei ci sta giocando sopra”, la chiosa di Eva Henger che non è affatto convinta della love story.