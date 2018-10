Alessia Marcuzzi incidente domestico: dito fratturato, appello a Savino

Alessia Marcuzzi, incidente domestico: la conduttrice de Le Iene si è fratturata un dito, l’appello a Nicola Savino

Fine settimana con spiacevole imprevisto per Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene è rimasta infatti vittima di un piccolo incidente domestico che le è costato la frattura di un dito del piede, più precisamente il mignolo. A darne notizia è stata la diretta interessata attraverso una Stories su Instagram dal suo profilo. Alessia ha inoltre rivolto un appello al collega Nicola Savino. Resta da capire se la Marcuzzi riuscirà ad essere presente per la puntata di mercoledì prossimo del programma giornalistico di Mediaset.

“Nicola, dovrai prendermi in braccio”. La Marcuzzi posta il piccolo infortunio su Instagram

Un dito fasciato, l’appello al collega Nicola Savino e il dubbio di vederla calcare il noto studio de Le Iene mercoledì prossimo. Maledetto ‘nascondino’. Alessia Marcuzzi ha infatti reso noto che l’incidente che le è costato il dito fratturato è avvenuto mentre giocava proprio a nascondino: “Caro Nicola Savino dovrai prendermi in braccio mercoledì prossimo a Le Iene… Mignolo fratturato mentre giocavo a nascondino!”. Difficile che la conduttrice riesca a rimettersi in pochi giorni. La conduzione imminente è dunque a rischio, a meno che il programma trovi un escamotage per non privarsi comunque di Alessia. Savino è avvertito: che inizi a fare allenamento.

Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi: amicizia a gonfie vele tra le due conduttrici de Le Iene

Si respira un bel clima tra i conduttori de Le Iene, tanto che pochi giorni fa Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa sono apparse sui social con uno scatto molto affettuoso: un bel bacio in bocca per confermare la stima che le unisce. A corredo della foto un’eloquente didascalia: “Ma quanto ci vogliamo bene!? E quanto ci divertiamo?! Ma soprattutto, quanto siamo amiche?! Qualcosa in più?!….No! ma anche se fosse?! #leiene @alessiamarcuzzi @redazioneiene @giuliogolia e @matteo_viviani_iena! #buonagiornata a tutti voi che sia splendida questa giornata”. Sotto al post tanti commenti entusiasti dei fan, anche se non sono mancate le polemiche.