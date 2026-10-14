Alessia Marcuzzi, il retroscena sulla menopausa a 47 anni tra vergogna e sostegno dell’ex marito

Alessia Marcuzzi ha parlato per la prima volta apertamente della menopausa. La conduttrice romana, che compirà 54 anni il prossimo 11 novembre, ha rivelato, attraverso un video diffuso su Instagram, di essere entrata in perimenopausa a 47 anni e di aver vissuto quel periodo in modo non facile. Quando il suo corpo iniziò il cambiamento, provò vergogna. Allora era sposata con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi, che la supportò. Nonostante questo, la ‘Pinella’ fece fatica ad accettarsi. A distanza di anni ha compreso che una donna non ha alcunché di cui vergognarsi quando va in menopausa.

Alessia Marcuzzi rivela di essere in menopausa: prima la vergogna, poi la liberazione

“Sono in menopausa da quando avevo quasi 47 anni”, ha esordito Marcuzzi, spiegando che quando entrò in perimenopausa, ossia il periodo di transizione naturale che precede la menopausa vera e propria, si ritrovò ad affrontare il cambiamento del suo corpo senza capire di preciso cosa stesse accadendo. “Mi vergognavo”, ha chiosato, aggiungendo di essere al corrente che molte donne provano la stessa sensazione.

Ha inoltre riferito che in quel periodo, quando andava in video, a volte si dimenticava le cose e c’era chi scherzosamente la sbeffeggiava con frasi come “ah, sarai menopausa”. “Volevo alzare la mano e dire: ‘Sì, lo sono’. Ma mi vergognavo, mi sentivo in imbarazzo, mi sentivo meno donna, meno desiderata”, ha continuato a raccontare la conduttrice.

E ancora, ha rivelato che si portava gli assorbenti nella borsa e di sapere che altre donne ricorrono alla medesima pratica per nascondere ai propri compagni di essere andate in menopausa: “Alcune fanno finta di avere il ciclo per non doverlo dire ai propri uomini, sentendosi più femmine”. Lei invece ha potuto contare sull’aiuto dell’ex marito: “Lui mi è stato molto vicino”, ha chiosato.

L’appello alle donne a non vergognarsi

Quando è entrata in menopausa definitivamente, si è sentita più libera. Ha quindi invitato tutte le donne che affrontano la menopausa a non vergognarsi, a vivere gli aspetti positivi del cambiamento e a non lasciarsi travolgere dalla negatività. Infine ha consigliato di guardare a questa nuova fase come all’inizio di un nuovo capitolo della vita.

Il video è diventato rapidamente virale sui social, raccogliendo migliaia di like e una valanga di commenti. Tantissime donne hanno apprezzato il discorso di Alessia Marcuzzi, affermando che ha saputo trattare un tema delicato con franchezza, positività e spontaneità.