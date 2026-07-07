Critiche ad Alessia Marcuzzi per il nuovo fidanzato, la risposta geniale della conduttrice “professoressa”

Alessia Marcuzzi, da qualche mese, fa coppia con Tiago Schietti, manager brasiliano con cui è uscita allo scoperto di recente. Nelle scorse ore la conduttrice romana ha pubblicato su Instagram un carosello di fotografie di una sua vacanza in Sudamerica. In alcuni scatti si vede il fascinoso 40enne, ulteriore conferma che la relazione è ben avviata e solida. Tante fan della ‘Pinella’ hanno augurato il meglio ai due. Qualcuna invece ha mugugnato, lanciando una triste provocazione. Di fatto, ha lasciato intendere di credere che Marcuzzi abbia avuto “troppi” uomini nella sua vita. La diretta interessata non ha lasciato correre e ha replicato per le rime.

Alessia Marcuzzi criticata da una fan per la relazione con Tiago Schietti: la replica

“Avanti un’altro”, ha chiosato una tale Barbara sotto all’album fotografico in cui si vede Alessia innamorata. Geniale la risposta di quest’ultima che ha fatto notare alla donna lo sfondone grammaticale: “Senza accento un, è maschile”. La follower non si è data per vinta: “Grazie prof. E comunque sempre avanti un altro”. A questa seconda provocazione la conduttrice romana non ha dato peso, ignorandola.

La storia d’amore tra Marcuzzi e Schietti

Tiago Schietti, classe 1986, non è un uomo che fa parte del mondo dello spettacolo. Nel suo paese d’origine, il Brasile, è però una figura di rilievo nei circoli del mondo degli affari. Come riferito dal settimanale Chi, attualmente ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo presso Supernova Capital Gestão de Recursos, una società attiva nella gestione degli investimenti e specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato.

Schietti è anche un esperto lottatore di jiu-jitsu, sport dalla disciplina ferrea. A proposito di sport, la sua ex moglie è Kika Laffranchi, atleta professionista e figlia di una famiglia ricchissima brasiliana, che è stata proprietaria della Universidade Norte do Paraná, messa sul mercato e venduta nel 2011 per circa 160 milioni.

Tiago e Kika hanno un figlio di 3 anni, chiamato Giuseppe. La conoscenza con Marcuzzi è avvenuta mesi fa. I due hanno ufficializzato la love story il 23 aprile scorso, quando si sono mostrati insieme sui social per la prima volta. Un mese prima erano stati paparazzati a Venezia. Il gossip del Bel Paese drizzò subito le antenne. Si capì in fretta che per la ‘Pinella’ Tiago non era un ‘semplice’ amico.