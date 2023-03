Alessia Marcuzzi, il nuovo flirt è un ballerino: chi è, il gossip

Secondo le ultime voci di corridoio, Alessia Marcuzzi potrebbe aver ritrovato (il condizionale in questi casi è d’obbligo) l’amore. Dopo un lungo periodo da single incallita, la conduttrice si starebbe attualmente frequentando con Jody Proietti, 32enne di professione ballerino. Ad anticiparlo in anteprima assoluta è stato nelle scorse ore il magazine Chi, che ha riportato il pettegolezzo prima di chiunque altro.

Il nuovo flirt di Alessia Marcuzzi sarebbe il ballerino Jody Proietti, 32 anni. (Fonte Chi) pic.twitter.com/58qsuC1Opo — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 7, 2023

Poche le informazioni disponibili online su Jody Proietti, che per il momento sul suo profilo Instagram vanta appena 2.500 follower e come ogni buon artista che si rispetti ha caricato soltanto scatti e video artistici, tutti rigorosamente in bianco e nero. Se le indiscrezioni dovessero venire confermate, ad ogni modo, Alessia Marcuzzi si sarebbe a quanto pare scelta un ragazzo dal fisico statuario e pieno di tatuaggi.

Nel passato del nuovo presunto flirt di Alessia Marcuzzi diversi programmi Rai

Di Jody Proietti si sa che ha fatto il suo esordio artistico in televisione ormai molti anni fa, nel 2009 per essere precisi, nella cornice della trasmissione di Rai 2 Italian Academy. Un’esperienza, questa in Rai, che gli avrebbe aperto le porte per una carriera decisamente fortunata, sia a livello nazionale sia al di fuori dei confini dell’Italia. Negli anni immediatamente successivi avrebbe infatti avuto occasione di ballare per colleghi professionisti del calibro di Daniel Erzalow, Bill Goodson, Franco Miseria, Krista Monson, Luca Tommassini e infine per Andrew Kasten (per il suggestivo spettacolo de Le Cirque du Soleil, nel 2015).

Lunghissima la sua lista di esperienze nel mondo dello spettacolo italiano, particolarmente su Rai 1 (ma non solo): negli ultimi anni il danzatore è stato visto, tra le altre cose, nel cast del concerto Il Canto della Terra di Andrea Bocelli, del Festival di Sanremo (nel 2017) ma anche de Il più grande spettacolo dopo il Weekend con le coreografie di Daniel Erzalow e di tre edizioni de L’Anno che Verrà e di Tale e Quale Show. Nel 2017, inoltre, Jody Proietti era stato scelto dalla compagnia telefonica Tim come modello per la propria campagna pubblicitaria.

Non è dato sapere se la sua storia d’amore con Alessia Marcuzzi sia vera o solo presunta: viene però da pensare che se la news dovesse essere ufficializzata la conduttrice potrebbe averlo a questo punto conosciuto fra una registrazione di Boomerissima e l’altra.