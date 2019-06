Alessia Marcuzzi ancora alla guida dell’Isola dei Famosi? Lo spiffero

Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione non ha dubbi: il futuro dell’Isola dei Famosi e della conduttrice

Alessia Marcuzzi e L’Isola dei Famosi, il matrimonio ‘s’ha ancora da fare’. Per la conduttrice romana sarebbero le seste ‘nozze’ con il reality dei naufraghi. A lanciare la news è stato DavideMaggio.it che rivela che anche la prossima stagione il reality ci sarà e al suo timone ritroveremo la Marcuzzi. L’indiscrezione giunge con una certa sorpresa, visto che attorno al programma aleggiano non pochi dubbi. Quest’anno ha perso un po’ di smalto in termini di ascolti e, dopo il canna-gate della precedente edizione, c’è stata un’altra vicenda spinosa: il triste caso che ha coinvolto Riccardo Fogli. Tuttavia il Biscione pare che voglia puntare di nuovo sullo show honduregno.

Alessia all’Isola dei Famosi e Ilary Blasi al timone di un format storico della tv: gli spifferi da Casa Mediaset

“I palinsesti Mediaset per la stagione tv 2019/2020 non sono ancora definiti, figuriamoci se definitivi, ma a quanto ci risulta la conduttrice romana avrà ancora a che fare con i naufraghi in Honduras”, si legge su DavideMaggio.it che aggiunge che “per il sesto anno consecutivo, dunque, Alessia condurrà su Canale 5 l’Isola”. Nella giornata odierna è arrivata un’altra interessante anticipazione relativa al valzer delle conduzioni in casa Mediaset. A firmarla è sempre stato DavideMaggio che ha svelato dove vedremo Ilary Blasi nella prossima stagione del piccolo schermo. Si sussurra che ci sarebbe pronto per lei uno storico format.

Giochi Senza Frontiere è pronto a tornare: la moglie di Totti in pole position

La moglie di Francesco Totti, che dopo tre anni ha deciso di abbandonare la conduzione del Grande Fratello Vip, sarebbe pronta a prendere il controllo di un nuovo programma che dovrebbe sbarcare in autunno nel palinsesto di Canale 5. L’ex letterina dovrebbe montare in sella a Giochi Senza Frontiere, storico format che il Biscione dovrebbe rispolverare nella stagione televisiva 2019/2020. “Sembra cosa fatta per il ritorno di Giochi Senza Frontiere”, scrive DavideMaggio, aggiungendo che alla guida dello show dovrebbe esserci la Blasi.