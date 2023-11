Alessia Marcuzzi, giorno no: show rinviato e Boomerissima tracolla

Non sembrerebbe essere un bel periodo per Alessia Marcuzzi. La conduttrice sta infatti collezionando una brutta notizia dopo l’altra da un punto di vista lavorativo: dopo il crollo degli ascolti di Boomerissima, pare che il suo nuovo programma, la cui messa in onda su Rai 2 era prevista per la prossima primavera, verrà rinviato. Pare infatti che la televisione di Stato abbia deciso di mettere in stand-by la trasmissione della Marcuzzi per dare spazio ad altri progetti.

Alessia Marcuzzi: nuovo programma rinviato

L’esordio di Alessia Marcuzzi su Rai2 con il suo nuovo show, previsto per la primavera 2024, sarà rinviato. È questa la notizia trapelata oggi dal sito TvBlog.it. Stando a quanto riportato dalla pagina, pare che lo show verrà rinviato al prossimo autunno-inverno anche se, al momento, non ci sono ancora delle notizie ufficiali a riguardo. Se ciò venisse confermato però, si potrebbe pensare che la volontà della Rai sia quella di mandare in onda il programma al posto della terza edizione di Boomerissima a partire dalla prossima stagione televisiva.

Al momento sono pochissime le informazioni disponibili sul conto del nuovo show di Alessia Marcuzzi. A oggi si sa solamente che dovrebbe svolgersi all’aperto, essere prodotto da Freemantle e che si tratterà di un prodotto del tutto “originale”, nel quale i protagonisti si dovranno cimentare nello svolgimento di alcune attività. Sempre TvBlog però ha rivelato che al momento non è ancora stato deciso un titolo, né sono stati ultimati i dettagli del programma. Per questo motivo non si può escludere che il progetto possa non vedere mai la luce.

Insomma, servirà attendere ancora un po’ per avere nuove informazioni sul futuro lavorativo della celebre conduttrice e per sapere cosa deciderà la Rai in merito.

Il flop di Boomerissima

Come se non bastasse ieri sera, martedì 21 novembre, Boomerissima ha registrato un brutto calo di ascolti. In realtà la flessione è iniziata già alcune settimane fa: la puntata del 7 novembre scorso aveva infatti fatto registrare 802.000 spettatori e uno share del 4,65%, contro i 873.000 utenti e il 6% share della prima puntata.

Il vero e proprio tracollo però è arrivato dopo la pausa in occasione delle ATP Finals tra Novak Djokovic e Jannik Sinner: come anticipato infatti, la puntata di ieri sera è stata vista solamente da 733.000 telespettatori, con il 4,6% di share. Insomma, dati del tutto deludenti e che fanno pensare che ormai Boomerissima sia arrivato alla frutta.